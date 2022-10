Giorgia Gabriele accusa Gianluca Vacchi: l'ex fidanzata racconta in aula gli attacchi d'ira contro i domestici

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Gianluca Vacchi ha avuto più volte attacchi d’ira nei confronti dei suoi domestici. Oltre ai bersagli delle sfuriate, la conferma arriva anche da Giorgia Gabriele, modella ed ex fidanzata di uno dei personaggi social di maggior successo. La donna è stata chiamata a testimoniare in aula a Bologna, nella causa di lavoro nata dopo la denuncia di una governante sarda, licenziata dall’influencer nell’ottobre 2020.

Perché Gianluca Vacchi è finito in tribunale

Gianluca Vacchi è stato trascinato in tribunale da una sua ex collaboratrice domestica, una donna di origini sarde che, insieme al marito – anche lui licenziato nell’ottobre 2020 – ha chiesto all’imprenditore oltre 700 mila euro.

La cifra, secondo la coppia, comprenderebbe straordinari non pagati, ferie e riposi non goduti.

L’accusa più pesante, secondo quanto riportato da Repubblica, consisterebbe però nel fatto che i due avrebbero testimoniato di aver lavorato in nero rispettivamente per 14 e 10 anni.

I due, in totale, avrebbero lavorato per Gianluca Vacchi per 22 e 17 anni, a volte anche 15 ore al giorno.

Gli attacchi d’ira di Vacchi confermati dall’ex fidanzata

Così, in tribunale è stata convocata l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi, ossia la modella Giorgia Gabriele. A chiamarla come testimone, la stessa ex governante sarda.

Fonte foto: IPA Giorgia Gabriele, modella ed ex fidanzata di Gianluca Vacchi

La donna avrebbe descritto le mansioni della domestica sarda, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella gestione dello staff e nell’amministrazione delle case dell’influencer.

Stando alle dichiarazioni della Gabriele, insieme a Vacchi avrebbe più volte contattato la donna “anche a mezzanotte, se c’era bisogno”, riporta Repubblica.

La causa di lavoro dei due ex dipendenti sardi si aggiunge a quella della colf filippina Laluna Maricris Bantugon, la 44enne che per prima ha parlato di anni di sfruttamento e vessazioni, chiedendo come risarcimento 70 mila euro tra straordinari e Tfr non pagati.

La Gabriele ha confermato che Vacchi si lasciasse ad “attacchi d’ira” quando “le direttive non venivano attuate dal personale domestico“.

Chi è Giorgia Gabriele

Giorgia Gabriele è nata a Sora il 27 dicembre 1985 ed è una modella.

Dal 2014 al 2017 è stata la fidanzata di Gianluca Vacchi.

Oggi, invece, è la compagna di Andrea Grilli, imprenditore.