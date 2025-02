Gino D'Acampo accusato di molestie sessuali, la denuncia delle assistenti dello chef star della tv

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il noto chef e personaggio tv Gino D’Acampo è al centro di accuse di molestie e comportamenti intimidatori sul set dei suoi programmi, con testimonianze di decine di donne. Un’inchiesta giornalistica ha rivelato episodi di battute e gesti inappropriati. Lo chef di origini italiane diventato celebre nel Regno Unito nega tutto, definendo le accuse “sconvolgenti”.

Accusa di molestie per Gino D’Acampo

Battute a sfondo sessuale e gesti intimidatori, molestie e atteggiamenti inadeguati, dei quali ci sarebbero numerose testimonianze. È questo il contesto della “tempesta” che ha travolto lo chef televisivo Gino D’Acampo, ristoratore italiano divenuto star televisiva nel Regno Unito.

Decine di donne, tra cui collaboratrici e dipendenti delle trasmissioni in cui è protagonista, in particolare quelle prodotte dall’emittente Itv, avrebbero denunciato esperienze definite “sconvolgenti”, “inaccettabili” e persino “traumatiche”.

Le accuse di molestie a Gino D’Acampo provengono da diverse collaboratrici e dipendenti

L’inchiesta su Gino D’Acampo

Queste testimonianze fanno parte di un’inchiesta condotta da Itv News, notiziario della Bbc. D’Acampo avrebbe spesso utilizzato un linguaggio provocatorio e doppi sensi. Elementi che, secondo la sua versione, facevano parte del personaggio costruito attorno alla sua figura per intrattenere il pubblico.

Il Daily Mail riferisce inoltre che una delle case di produzione coinvolte fosse a conoscenza della situazione, ma abbia scelto di non intervenire.

Tra le testimonianze raccolte, spicca quella di una donna identificata come Hannah, che ha raccontato un episodio avvenuto nel 2011 durante un servizio fotografico. Di fronte alla troupe, D’Acampo le avrebbe detto che gli sarebbe “piaciuto farlo contro il bancone della cucina”, suscitando risate generali e lasciandola profondamente umiliata.

Un’altra testimone, Natalie, ha riferito un’esperienza simile. Recandosi dallo chef per discutere delle riprese in esterna, si sarebbe trovata di fronte a lui in boxer, un episodio che ha descritto come “disgustoso”.

La difesa di Gino D’Acampo

D’Acampo ha rispedito al mittente le accuse ritenendole “sconvolgenti”. Intervistato da Itv News, lo chef ha dichiarato di aver appreso solo di recente delle contestazioni mosse nei suoi confronti e che rigetta ogni accusa, affermando che non avrebbe mai adottato comportamenti simili, poiché non appartiene alla sua indole.

Ha infine ribadito di prendere molto seriamente la questione e di essere rimasto profondamente turbato nell’apprendere di tali accuse, ricordando sia la sua lunga carriera televisiva, che lo ha visto collaborare con numerosissime persone, sia il suo ruolo di marito e padre nella vita privata.

Chi è Gino D’Acampo, lo chef famoso a Londra

Gennaro “Gino” D’Acampo è da oltre 30 anni in Gran Bretagna. Nato a Torre del Greco (Napoli) nel 1976, si è trasferito a Londra a 19 anni per inseguire il sogno della ristorazione. Dopo aver lavorato in vari ristoranti, nel 1998 è stato condannato per furto nella casa del cantante Paul Young, scontando due anni di carcere.

Ripresa la carriera, ha vinto il talent “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” nel 2009, conquistando popolarità. Grazie alla sua simpatia e talento, lo chef è diventato un volto noto della Tv britannica, partecipando a programmi come “This Morning” e “Gordon, Gino and Fred: Road Trip” con Gordon Ramsay.