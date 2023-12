Gino Cecchettin e il messaggio a Filippo Turetta e ai suoi genitori il giorno dopo i funerali di Giulia

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, è tornato a parlare a distanza di 24 ore dal funerale della figlia uccisa. L’uomo ha rivolto un pensiero a Filippo Turetta, il giovane arrestato per la morte della ragazza, e ai genitori del 22enne.

A ‘Rainews24’, il giorno dopo il funerale di Giulia Cecchettin, il papà Gino ha detto:

Riferendosi ancora al ragazzo accusato della morte della figlia, Gino Cecchettin si è augurato poi che un domani possa dare agli altri che sono in difficoltà un messaggio per evitare si ripetano fatti del genere.

Parlando al programma di Rai1 ‘Storie Italiane’, Gino Cecchettin ha dedicato un pensiero anche ai genitori di Filippo Turetta.

Le sue parole:

“Ai genitori di Flippo do un grande abbraccio , perché come dicevo ieri, forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, quindi, farò un sorriso. Per loro sarà molto più difficile. Hanno tutta la mia comprensione e il mio sostegno “.

Il papà di Giulia, a proposito della possibilità di perdonare Filippo Turetta, ha poi aggiunto:

“Il perdono è una cosa veramente difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile. Non lo so. Un conto è non provare rabbia, non provare ira. Il perdono è un passo superiore, sarà difficile”.