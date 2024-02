Ginecologo Silvio Viale accusato di molestie a Torino da 4 donne: di che partito è il consigliere comunale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un medico ginecologico di Torino è stato accusato di molestie da 4 donne. Si tratta di Silvio Viale, impegnato anche in politico con i Radicali e +Europa. Attualmente Viale è consigliere comunale in Sala Rossa, ma su di lui pendono le denunce sulle presunte molestie. Secondo quanto riportato da giornali locali, le ragazze che hanno denunciato hanno tra i 20 e i 25 anni e raccontano di palpeggiamenti e frasi invadenti a sfondo sessuale. Il ginecologo afferma di non saperne nulla: “Non so cosa dire. Mi dispiace, ma davvero non riesco a comprendere”, ha riferito.

Accuse di molestia

Sono state presentate 4 denuncia di molestie a carico del ginecologo di Torino Silvio Viale (recentemente anche un professore è stato accusato). Gli esposti sono stati inseriti nel fascicolo dell’uomo e sono sotto analisi del procuratore Cesare Parodi.

Le avvocate Benedetta Perego e Ilaria Sala, che seguono le ragazze che hanno denunciato le molestie, hanno riferito che l’età di queste non supera i 25 anni. “Speriamo possa essere fatta luce su questa vicenda. La sistematicità che emerge dai racconti fa sperare che qualora altre donne abbiano vissuto esperienze analoghe possano trovare il coraggio di uscire allo scoperto, di sapere di non essere sole”, dicono le due legali.

Fonte foto: ANSA Silvio Viale si taglia una ciocca di capelli in solidarietà delle donne iraniane

Le indagini sul ginecologo

La denuncia è avvenuta in seguito al riconoscimento delle ragazze in un racconto di molestia. Durante il corteo femminista del 25 novembre 2023 è stata letta una testimonianza. Così, tra le migliaia di persone presenti, altre ragazze hanno riconosciuto il modus operandi.

Secondo gli investigatori infatti la pratica è sempre la stessa. L’avvocata Perego spiega che le assistite non avrebbero voluto che tale storia arrivasse alla stampa, “ma sperano che questo possa condurre a un veloce ed effettivo accertamento della verità”.

Chi è Silvio Viale

Il ginecologo accusato di molestie è Silvio Viale, un nome noto di Torino. Oltre alla professione medica, è politico e presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. In passato è stato candidato nella Lista Pannella-Bonino (2010).

Nel 2011 si è invece candidato alle elezioni comunali di Torino con il Partito Democratico ed è stato eletto. Oggi è consigliere comunale. Le presunte offese sono al vaglio degli investigatori.