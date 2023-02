Giletti e il video esclusivo su Totò Riina a Non è l'Arena: "Non si era mai detto". È giallo sull'arresto

Nella puntata di domenica 26 febbraio della trasmissione di La7 ‘Non è l’Arena’, Massimo Giletti ha mostrato dei “documenti esclusivi” sull’arresto di Totò Riina.

Video su Totò Riina a Non è l’Arena: l’anticipazione di Giletti

Nelle ore precedenti la messa in onda, Massimo Giletti ha preannunciato così il suo “scoop”: “Vi faremo ascoltare un filmato e un audio che pongono nuovi interrogativi sull’arresto di Totò Riina e quello che circonda uno dei tanti misteri della Mafia.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Vi porterò all’interno di questo comprensorio, siamo nel cuore di Palermo, questa è via Bernini e proprio in una di queste ville c’era il covo di Totò Riina. Fino a oggi sapevamo che i carabinieri erano nascosti all’esterno, in quel van chiamato Balena, e dentro c’erano gli uomini dei Ros che filmavano quello che accadeva. Ma l’audio e il video di questa sera raccontano forse un’altra storia“.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti conduce ogni domenica la trasmissione ‘Non è L’Arena’ su La7.

La presentazione del filmato sull’arresto di Riina a Non è L’Arena

Introducendo il filmato sull’arresto di Totò Riina, Massimo Giletti, conduttore di ‘Non è L’Arena’, ha chiarito il motivo per cui il documento sarebbe così importante: “Non si era mai detto quello che stiamo per ascoltare, ecco perché è importante. Qualcuno dovrà raccontarci. Siamo nell’Aula Magna dell’Università di Chieti, nel 2013. Il generale Mori, comandante dei Ros, deve presentare il suo libro. Al suo fianco c’è Giuseppe De Donno, l’uomo che è stato più vicino nel famoso periodo in cui venne catturato Totò Riina. Ascoltate bene cosa dice sull’intervento in via Bernini”.

Giallo arresto Totò Riina: la rivelazione di De Donno

Nel filmato mostrato nel corso della puntata di domenica 27 febbraio di ‘Non è L’Arena’, De Donno afferma sull’arresto di Totò Riina: “Un’altra cosa che la stampa non racconta è che quello non era il luogo dove abitava Totò Riina, quello era il luogo dove abitava la famiglia. Il vero luogo di latitanza noi non l’abbiamo mai identificato, Riina viveva in un altro posto”.

Nel video, quindi, come sottolineato sul sito di La7, De Donno smentirebbe che si conoscesse il reale covo di Totò Riina.