Gigi Rocca morto durante una partita di calcio a Piacenza: malore per l'ex Inter, infarto in campo a 61 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del calcio. Gigi Rocca, ex giocatore di Inter e Piacenza, si è spento a 61 anni a causa di un malore improvviso che lo ha colto in campo, mentre giocava una partita tra amici. Inutili i soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale.

Gigi Rocca morto durante una partita di calcio a Piacenza

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica 20 ottobre a Piacenza. L’ex calciatore Luigi Rocca, per tutti Gigi, è morto a 61 anni a causa di un arresto cardiaco.

Come riferisce Il Piacenza, l’ex centrocampista piacentino, che aveva debuttato in Serie A con l’Inter, ha accusato un malore durante una partita tra amatori.

Fonte foto: ANSA

Stando alle testimonianze raccolte, Rocca si è accasciato a terra mentre giocava, colto da infarto.

Malore in campo, aveva 61 anni

Immediati i soccorsi, sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’automedica del 118.

Come riporta il quotidiano locale Libertà, i soccorritori hanno cercato di rianimarlo usando anche il defibrillatore presente sul posto.

Quindi il trasporto d’urgenza al Policlinico di Piacenza, dove Rocca è deceduto poco dopo l’arrivo.

La carriera di Luigi Rocca

Nato a Coli, piccolo comune in provincia di Piacenza, il 18 giugno 1963, Luigi Rocca è stato calciatore e allenatore.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha giocato due partite in maglia nerazzurra nella stagione ’81-’82, debuttando prima in Coppa Uefa e poi in Serie A.

La carriera di Gigi Rocca si è svolta prevalentemente tra serie C e B, vestendo le maglie di Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza e Siena.

Appese le scarpette al chiodo, Rocca aveva iniziato la carriera da allenatore partendo dalle giovanili del Piacenza, per poi lavorare in diverse squadre nelle categorie minori, tra Eccellenza e serie D.

Il cordoglio del Piacenza Calcio

Con una nota il Piacenza Calcio ha espresso cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore.

“Il Piacenza Calcio, profondamente rattristato, piange la scomparsa dell’ex calciatore biancorosso Luigi Rocca e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”.