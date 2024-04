Gianni Petrucci racconta l'incidente al figlio: "Non riuscivo a frenare". Come sta il presidente Federbasket

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha raccontato al figlio Matteo, giornalista di ‘Sky’, l’incidente stradale che l’ha visto protagonista assieme alla moglie nella giornata di sabato 6 aprile.

Il racconto di Gianni Petrucci sull’incidente

Gianni Petrucci ha raccontato l’incidente avvenuto a Valmontone (vicino Roma) al figlio Matteo, giornalista di ‘Sky’ che sabato si trovava allo Stadio Olimpico per seguire il derby Roma-Lazio e poi ne ha parlato con ‘Il Messaggero’: “Eravamo appena usciti di casa e stavamo sulla discesa ripidissima. A un certo punto, in corrispondenza della curva, ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare“. L’ex numero uno del Coni ha chiosato: “L’importante è che ce la siamo cavata”.

In base alla ricostruzione dell’incidente fatta dai Carabinieri e riportata dall’agenzia ‘ANSA’, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, nei pressi di Valmontone, vicino Roma, l’automobile su cui viaggiavano Gianni Petrucci e la moglie è uscita fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri.

Gianni Petrucci, presidente di Federbasket, è l’ex numero uno del Coni. Ha 78 anni.

Il primo comunicato della Federbasket sull’incidente di Gianni Petrucci

Nelle ore successive all’incidente stradale che ha coinvolto Gianni Petrucci e la moglie, la Federbasket ha emesso un primo comunicato per fare chiarezza sulle condizioni di salute del suo massimo dirigente.

Il contenuto della nota: “A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al presidente federale Giovanni Petrucci, la Federazione italiana pallacanestro rende noto che il presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti”.

Come sta ora Gianni Petrucci: il nuovo comunicato della Federbasket

Nella mattinata di domenica 7 aprile, la Federbasket ha diffuso un nuovo comunicato di aggiornamento sulle condizioni di salute di Gianni Petruccie della moglie.

Nella nota si legge: “In riferimento all’incidente automobilistico occorso ieri al presidente Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente ha trascorso una notte tranquilla e che nessuna complicazione è intercorsa nelle ultime ore. Lo stesso Petrucci, il cui decorso risulta regolare, rimane in costante osservazione e monitoraggio presso l’Ospedale San Camillo di Roma”.

Il comunicato della FIP prosegue così: “Condizioni stabili e non gravi anche per la moglie del Presidente Petrucci, Raffaela Visonà, coinvolta nell’incidente e ricoverata presso il Policlinico Tor Vergata. Anche lei non corre pericolo di vita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico”.