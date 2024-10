Gianni Morandi e il video sull'alluvione al Farneto vicino Bologna: i danni del maltempo in Emilia-Romagna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nell’Emilia-Romagna ancora scossa dall’alluvione, cittadini e volontari sono ancora al lavoro per liberare case e strade dal fango. L’impegno delle persone è testimoniato anche da un video pubblicato sui propri social dal cantante Gianni Morandi.

Il video di Gianni Morandi

Poche parole, molte immagini. È il video pubblicato sui propri canali social dal cantante emiliano Gianni Morandi, che ha condiviso una panoramica della situazione delle campagne e dei centri abitati che si trovano nei pressi della sua abitazione.

“Oggi al Farneto, vicino casa mia” dice il cantante di Monghidoro all’inizio del video, per poi mostrare una serie di immagini di cittadini e volontari intenti a spalare ancora il fango dalle strade e dalle abitazioni.

Fonte foto: ANSA Una foto tratta dai profili social di Gianni Morandi, dove il cantante ha anche postato un video per mostrare la situazione dopo l’alluvione

Le immagini sono proprio di Farneto, frazione di San Lazzaro di Savena, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione insieme a Pianoro, dove difatti pochi giorni fa è arrivato l’esercito, con i militari del reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore che si sono occupati della rimozione delle macerie e della riparazione di alcune parti del manto stradale.

La situazione dopo l’alluvione

Come spiegato dallo stesso cantante sotto il suo video, gli abitanti delle zone colpite “si rimboccano le maniche” per cercare di riportare quanto prima le condizioni di vita alla normalità, anche se non sono pochi i cittadini preoccupati dalla situazione.

Per quanto le strade si possano riparare e le case aggiustare, il problema delle infrastrutture vecchie e della geografia idrica ormai non più adatta ai recenti sconvolgimenti climatici non permettono ai cittadini di restare tranquilli, con il timore che ogni pioggia fuori portata possa portare a simili situazioni.

In alcune zone difatti, come a San Benedetto Val di Sambro, molte famiglie hanno dovuto lasciare le abitazioni anche a causa degli smottamenti e dei movimenti del terreno, che rendono instabili le abitazioni e aumentano il rischio di frane.

I commenti sotto il video di Gianni Morandi

Sebbene alcune persone, probabilmente un po’ distaccate dalla realtà, abbiano invitato il cantante quasi 80enne a “darsi da fare”, sono in molti ad aver ringraziato Morandi per aver dato visibilità a una delle zone più colpite e ai suoi coriacei e resilienti abitanti.

Tra i molti commenti, oltre ad alcuni colleghi di Morandi come Andrea Mingardi e il chitarrista Luca Colombo, c’è anche quello di Andrea Farinelli, fratello maggiore di Simone, il 20enne di Ozzano di Sotto morto sabato 19 ottobre a Pianoro, investito dalla furia dell’acqua.

“Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno, ma facciamo in modo di riprenderci tutto” ha scritto in risposta al video Andrea, che si è salvato per miracolo dall’alluvione.