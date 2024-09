Gianni Minoli presidente Rai? La risposta del giornalista, il consiglio a Meloni e la previsione sul canone

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Circola anche il nome di Gianni Minoli quale possibile nuovo presidente della Rai. Il giornalista, che dall’alto della sua esperienza decennale a Viale Mazzini si è candidato per un posto nel consiglio d’amministrazione, dice la sua e dà un un consiglio alla premier Giorgia Meloni.

Gianni Minoli presidente Rai?

In una intervista al Corriere della Sera, Gianni Minoli rigetta i rumors che lo danno possibile presidente di garanzia della Rai: “Allo stato attuale non ci sono le condizioni“.

“I poteri assegnati dal Codice civile sono ben pochi. Che garanzia potrei dare? Servono deleghe ad hoc”, spiega il giornalista.

Fonte foto: ANSA

Inoltre secondo Minoli non ci sarebbe nessuna fretta per arrivare a un nuovo Cda: “Non capisco questa impellenza di votare un nuovo cda invece di prendersi un po’ di tempo per riflettere sulla legge che dovrà attuare il Media freedom act europeo”.

Una visione diversa da quella della maggioranza, secondo cui il Mfa andrà applicato al cda successivo a quello che sta per votare. “In effetti hanno fatto slittare ben altre scadenze con procedure d’infrazione in corso, vedi le concessioni balneari“, dice Minoli.

La candidatura al Cda Rai

Gianni Minoli spiega di essersi candidato come consigliere di amministrazione Rai “perché ritengo di avere la necessaria esperienza. Ho attraversato i generi”.

Una candidatura che resta sul piatto soltanto “se il presupposto fosse la professionalità”, ma, aggiunge, “qui il criterio mi pare quello dell’appartenenza“.

La previsione sul canone

Gianni Minoli fa poi una previsione sul canone Rai, la cui riduzione o eliminazione è una “questione politica”: “Se verrà cancellato, la Rai crollerà“.

“Le grosse aziende in crisi sono come balene spiaggiate: se passa un rimorchiatore che le riporta in alto mare, bene. Altrimenti vengono fatte a pezzi”, dice il giornalista.

Il consiglio a Giorgia Meloni

L’influenza della politica, la lottizzazione in Rai c’è sempre stata, dice Minoli, ma in passato “era diverso: i partiti facevano a gara a prendersi i più bravi per primeggiare”.

Mentre ora sembra che Giorgia Meloni “dia più peso alla lealtà che ad altri valori”.

Quindi il giornalista dà un consiglio alla presidente del Consiglio: “Servirebbe più coraggio nello scegliere le professionalità. Se lo può permettere”.