Gianni Ippoliti picchiato in centro a Roma durante la lite per un parcheggio: il conduttore tv in ospedale

Gianni Ippoliti, autore e conduttore televisivo 74enne, è stato picchiato in pieno centro a Roma. A farlo finire in ospedale un uomo che si è dato alla fuga e che non è ancora stato individuato. L’aggressione sarebbe scaturita dopo una discussione verbale per un parcheggio. Ippoliti ha ricevuto un pugno in pieno volto ed è caduto a terra, riuscendo comunque a chiamare i soccorsi. Portato al pronto soccorso, è stato medicato. Fortunatamente non ha riportato danni gravi.

Gianni Ippoliti picchiato a Roma dopo un diverbio per un parcheggio

La vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Messaggero. I fatti si sono svolti nella notte tra sabato e domenica, in via de’ Prefetti, in pieno centro storico.

Poco dopo le 4, Ippoliti si trovava nei pressi di un posteggio quando è giunto un furgone bianco. L’uomo a bordo del mezzo e l’autore televisivo hanno avuto un diverbio legato alla viabilità, probabilmente per un parcheggio.

Fonte foto: ANSA Gianni Ippoliti

La situazione è precipitata all’improvviso: l’uomo del furgone ha raggiunto il conduttore tv e gli ha sferrato un pugno in piena faccia, facendolo sbattere contro un’altra vettura parcheggiata. Poi è risalito sul mezzo e se ne è andato via rapidamente.

Finito a terra e ancora frastornato per il colpo subito, Ippoliti ha comunque avuto la lucidità di annotare la targa del furgone bianco. Poi ha contattato i soccorsi ed è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito.

Curato e medicato, è stato dimesso in quanto, per fortuna, ha riportato ferite non gravi. Tanto invece lo spavento.

Le indagini per trovare l’aggressore

Resta da capire cosa sia successo nel dettaglio e cosa abbia scatenato l’ira dell’aggressore il cui atteggiamento violento, almeno per ora, non trova una spiegazione.

Sul posto del pestaggio sono arrivati anche alcuni agenti della polizia che hanno avviato le indagini per rintracciare il proprietario del furgone e capire poi se si tratti dell’autore delle botte date a Ippoliti.

Il commento del conduttore televisivo

“Non ne voglio parlare, devo metabolizzare quello che è successo. Ora ho bisogno di riposare, poi penserò a tutto e soprattutto a capire chi è stato”. Così Ippoliti, sconvolto e incredulo, ha commentato l’accaduto ai microfoni del Messaggero.