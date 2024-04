Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera dell'Italia a Olimpiadi 2024 di Parigi: chi sono i due atleti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno i portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 di Parigi. A dare l’annuncio il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), che ha scelto l’altista la schermitrice – entrambi già medaglia d’oro – per rappresentare il nostro Paese all’evento che si terrà nella capitale francese il prossimo 26 luglio.

Le parole dei due portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 di Parigi

“Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio“. ha dichiarato Tamberi all’Ansa.

“Sto vivendo un sogno – ha aggiunto l’atleta – (…) Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso”.

Fonte foto: ANSA Arianna Errigo (a sinistra) in azione contro la giapponese Yuzuha Akeyama durante la semifinale di fioretto femminile a squadre senior ai Campionati del Mondo di scherma al Cairo, nel 2022

“Mi ero preparato all’idea che la scelta sarebbe ricaduta su Greg – ha spiegato Tamberi, riferendosi alla candidatura di Paltrinieri -, un atleta e un amico del quale nutro un’immensa stima. Le uniche parole che mi venivano in mente se questa fosse stata la scelta finale erano: ‘Sono fiero di avere un leader come lui a Parigi'”

La stessa emozione traspare dalle parole di Arianna Errigo: “Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta Coni per aver creduto in me”, ha dichiarato a sua volta la schermitrice.

“Sono orgogliosa e quasi incredula per la gioia che provo – le parole dell’azzurra -. Non ci speravo né pensavo, ma sono incredibilmente felice di essere stata scelta come portabandiera dell’Italia Team e ringrazio il presidente del Coni Giovanni Malagò e la Giunta del comitato olimpico per la fiducia. Arrivo a questa soddisfazione speciale a un anno di distanza dalla nascita di Stefano e Mirea, i miei due gioielli”.

Chi è Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, soprannominato “Gimbo“, è un altista italiano nato a Civitanova Marche (provincia di Macerata) nel 1992, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023.

Detiene il record italiano di salto in alto (sia all’aperto che indoor). Vanta inoltre un titolo mondiale indoor (Portland 2016), due titoli europei all’aperto (Amsterdam 2016 e Monaco di Baviera 2022) e un titolo europeo indoor (Glasgow 2019), oltre che 9 titoli italiani assoluti.

È figlio l’ex saltatore in alto e primatista italiano Marco Tamberi, che è stato anche il suo allenatore per lungo tempo. È inoltre fratello di Gianluca, primatista italiano promesse del lancio del giavellotto.

Chi è Arianna Errigo

36 anni il prossimo 6 giugno, monzese di stanza a Frascati, allenata dal marito Luca Simoncelli, Arianna Errigo è una schermitrice specializzata nel fioretto e nella sciabola e con lunga una carriera alle spalle (ai Giochi di Parigi sarà alla quarta partecipazione olimpica).

A livello olimpico ha vinto l’argento individuale a Londra 2012, dove ha conquistato anche l’oro a squadre a cui è seguito il bronzo, sempre a squadre, a Tokyo 2020.

A marzo 2023 è diventata mamma di due gemelli, Mirea e Stefano. La gravidanza l’ha tenuta lontana dalle competizioni un anno.

366 giorni dopo l’ultima gara – l’oro a squadre al mondiale del Cairo del 22 luglio 2022 -, a meno di 5 mesi dal parto è tornata a competere partecipando ai Mondiali di scherma di Milano. Qui ha vinto il titolo iridato a squadre e l’argento individuale.