Gianmarco Tamberi ce l'ha fatta: suoi i Mondiali di salto in alto che mancavano, oro dopo Olimpiadi ed Europeo

Gianmarco Tamberi trionfa ai Mondiali di Budapest: arriva la tanto sospirata medaglia d’oro nel salto in alto. Il campione italiano ha raggiunto l’altezza di 2,36 metri, superando gli avversari e conquistando il gradino più alto del podio. Questo successo rappresenta la terza medaglia italiana in questa competizione, arricchendo il medagliere nazionale con un nuovo traguardo collettivo e personale per Gimbo.

Campione del mondo

Gianmarco Tamberi è campione del mondo di atletica a Budapest 2023. L’oro dell’atleta marchigiano rappresenta la prima medaglia in una competizione iridata che si disputa all’aperto.

In precedenza, Tamberi aveva vinto una medaglia d’oro nel 2016, quando gareggiava per il mondiale indoor a Portland negli Usa.

Fonte foto: ANSA Gianmarco Tamberi ha ha raggiunto l’altezza di 2,36 metri: è campione del Mondo

Campione olimpico ed europeo

Gimbo è inoltre campione olimpico in carica, dopo la medaglia d’oro a Tokio 2020 nel salto in alto. : a Tokyo 2020, arriva un oro che vale la prima medaglia in carriera in una rassegna iridata all’aperto.

Soltanto un paio di mesi fa, inoltre, Tamberi ha contribuito al trionfo italiano all’Europeo a squadre di Cracovia, in Polonia, per i Giochi del 2023.

La strada verso l’oro

La strada verso l’oro è stata caratterizzata da momenti emozionanti e complicati. Tamberi ha affrontato la qualificazione con audacia, superando la misura di 2,28 metri in un doppio salto rischioso.

Questo passaggio cruciale ha aperto le porte per la finale, dove l’atleta italiano ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza nella disciplina.

La finale

L’emozione si è fusa con la tensione durante l’indimenticabile atto finale. Il 31enne italiano ha concluso in prima posizione con il traguardo di 2.36 metri, davanti allo statunitense JuVaughn Harrison (stessa misura) e il qatariota Mutaz Barshim.

Poi la corsa verso i tifosi, il tricolore sventolante e l’abbraccio commosso dello staff tecnico hanno segnato l’inizio dello show di Gimbo, per un momento che resterà impresso nella storia dello sport italiano.

Gianmarco Tamberi è diventato negli ultimi anni una vera icona dello sport italiano: atleta capace di superare sfide e infortuni per emergere sempre più forte. La sua vittoria ai Mondiali di Budapest è la classica ciliegina sulla torta, il trionfo che mancava e che adesso è diventato realtà.