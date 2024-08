Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi 2024 getta la spugna: "Tutto finito, ci ho sperato fino all'ultimo"

Si preannuncia un finale amaro per Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi 2024 di Parigi: il campione azzurro del salto in alto ha pubblicato uno sfogo sui social a poche ore dalla finale olimpica. Tamberi annuncia la sua discesa in pedana, ma le sue attuali condizioni di salute sono tali da impedirgli di sperare di realizzare una buona performance.

Ricoverato per coliche renali

Nei giorni precedenti Tamberi era stato ricoverano per forti dolori al fianco, compatibili con un calcolo renale. Successivamente il campione aveva pubblicato uno scatto che lo immortalava su un lettino d’ospedale, con mascherina e flebo.

In quell’occasione Gianmarco Tamberi aveva 38,8 di febbre. “Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero”, aveva scritto.

Lo sfogo social di Gianmarco Tamberi

È tutto finito…. Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così….. Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…

Questo lo sfogo di Gianmarco Tamberi pubblicato su Instagram nella mattinata di sabato 10 agosto, alla vigilia della finale olimpica di salto in alto.

L’amarezza dopo la speranza

Solo pochi giorni prima Gimbo, come il campione viene affettuosamente chiamato dai fan, aveva espresso ottimismo in merito alle proprie condizioni di salute dopo il ricovero per colica renale.

“Sto decisamente meglio”, aveva detto. “Però, da capitano, nemmeno ho avuto le forze per fare il solito discorso motivazionale ai miei compagni di squadra. Me ne scuso. Da qui, comunque, non potrò che progredire”.

Meno di 24 ore prima che arrivasse la doccia fredda, Tamberi era carico per l’appuntamento cruciale: “La gara della mia vita. Tutto per un giorno… Tutto per questo momento…. Ho il fuoco dentro e non vedo l’ora domani di esplodere”. Poi, infine, l’epilogo amaro. A meno di un repentino miglioramento delle condizioni di salute.