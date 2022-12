Gianluca Vialli, le sue condizioni sono peggiorate: ricoverato a Londra, la madre 87enne è partita da Cremona

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Il mondo del calcio, ma non solo, si stringe intorno a Gianluca Vialli. L’ex calciatore ha recentemente lasciato il suo incarico in Nazionale, dove insieme al ct Roberto Mancini ha vinto un Europeo nel 2021, per l’aggravarsi delle sue condizioni. Dal 2017 sta curando un tumore al pancreas. Nelle ultime ore è stato ricoverato a Londra, la madre 87enne è partita da Cremona per raggiungerlo.

Il ricovero

Gianluca Vialli vive da tempo a Londra con la famiglia.

Secondo quanto riferito da Askanews, l’ex calciatore sarebbe nuovamente ricoverato nella clinica dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per il tumore al pancreas scoperto nel 2017. Sua madre, l’87enne Maria Teresa, sarebbe partita da Cremona verso l’Inghilterra.

Fonte foto: ANSA Uno striscione esposto dai tifosi della Sampdoria, ex squadra di Gianluca Vialli, nel dicembre 2018

Il tumore al pancreas

Gianluca Vialli ha definito il tumore al pancreas un “ospite indesiderato, un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri“.

Recentemente aveva annunciato lo stop agli impegni presenti e futuri con la Federcalcio (per la precisione, ha preso una pausa forzata dal ruolo di Capo delegazione) proprio per il suo stato di salute, esprimendo la volontà di “utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”.

I messaggi: da Fedez a Salvini

Gli ex compagni Fabrizio Ravanelli e Antonio Cabrini, giocatori allenati come John Terry o quelli cresciuti nel suo mito come Claudio Marchisio, ma anche personalità extra-sportive come Fedez, Lapo Elkann e il ministro Matteo Salvini: sono in tanti ad aver rivolto un pensiero a Gianluca Vialli dopo aver appreso la notizia del ritiro ‘temporaneo’ dalla Nazionale.

La notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni arriva poche ore dopo i funerali di Sinisa Mihajlovic, con cui ha condiviso un passato nella Sampdoria (anche se i due non sono mai stati compagni di squadra), stroncato da una leucemia.