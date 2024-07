Gianluca Salvetti muore in un incidente in Brasile, 18enne stella del futsal azzurro morto col papà Rafael

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragico incidente in Brasile. Gianluca Salvetti, giovane promessa del futsal italiano, è morto insieme al padre Rafael nei pressi della città di Curitiba. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni la sorellina.

Gianluca Salvetti, giovane stella 18enne della squadra U19 di calcio a 5 della Roma, è morto in Brasile a causa di un incidente stradale, in cui è deceduto anche il padre Rafael. Con loro viaggiava anche la sorellina, che è ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto quando in Italia erano le 16, le 11 del mattino ora locale, vicino alla città di Curitiba, nello stato di Paranà, nel sud del Paese. L’auto su cui viaggiavano padre e figli è stata violentemente colpita da un’altra vettura.

Fonte foto: Getty Gianluca Salvetti durante una partita

Le condizioni di maltempo in cui versa la regione, dove in questo momento è pieno inverno, potrebbero aver contribuito alla dinamica dell’incidente. Cordoglio da parte della Figc e della Divisione calcio a 5.

Il cordoglio delle istituzioni del futsal

Le istituzioni del calcio a 5 italiano hanno dato la notizia della morte del giovane, esprimendo costernazione per la morte del grande talento già nel giro delle giovanili della nazionale.

“La Figc e il presidente Gabriele Gravina partecipano al lutto della famiglia Salvetti per la scomparsa del giovane Gianluca – talento dell’Under 19 azzurra – e del padre Rafael in un incidente stradale avvenuto in Brasile” recita una nota della Figc.

“Il presidente Luca Bergamini, il Consiglio Direttivo della Divisione calcio a 5 e tutta la grande famiglia del futsal italiano piangono la tragica scomparsa di Gianluca Salvetti. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il futsal italiano” è scritto invece nel comunicato della Divisione calcio a 5.

La carriera di Gianluca Salvetti

Gianluca Salvetti era una stella del calcio a 5 italiano. Già nel giro delle nazionali giovanili, era recentemente passato alla squadre di futsal della Roma dal Giorgione, club veneto con cui aveva giocato anche la finale scudetto Under 17 lo scorso anno.

Con la Nazionale aveva partecipato all’ultimo campionato Europeo di calcio a 5, giocato a Porec, in Croazia. Era stato tra i protagonisti che si erano distinti maggiormente in quella spedizione.