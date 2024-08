Gianluca Grignani svela il suo "momento più brutto". Le rivelazioni su Lucio Dalla e Franco Califano

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cantante Gianluca Grignani si è raccontato in una lunga intervista, in cui ha rivelato il “momento più brutto” della sua vita e parlato del suo rapporto con vari colleghi del mondo musicale, tra cui Lucio Dalla e Franco Califano.

Il “momento più brutto” di Gianluca Grignani

Intervistato dal Corriere della Sera, Gianluca Grignani ha svelato che il momento più brutto, per lui, è “ogni mattina quando mi alzo. Dormo male, agitato”. Poi, sul momento più brutto in assoluto, ha aggiunto: “La morte di mio padre“.

A proposito del rapporto complicato col padre, al quale a Sanremo 2023 ha dedicato un brano, il cantante ha detto: “Giudicare è difficile, sono padre anche io, ho perdonato. Non si impara mai. Ha commesso molti errori, per egoismo, non aveva le attenzioni”.

Il cantante Gianluca Grignani sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023, nel quale ha presentato la canzone intitolata ‘Quando ti manca il fiato’ dedicata al padre scomparso.

Gianluca Grignani e Lucio Dalla: il racconto del cantante

Gianluca Grignani ha parlato anche del suo rapporto con Lucio Dalla: “Lucio Dalla è stato il migliore amico che ho avuto in questo ambiente. La prima volta che andai a casa sua, entrando in soggiorno non vidi nessuno. Poi mi accorsi che mi stava scrutando da dietro una poltrona. Mi spiegava: ‘La libertà è un lavoro difficile'”.

Il cantante ha anche rivelato un aneddoto sul cantante bolognese scomparso il 1° marzo 2012 in Svizzera: “Una volta telefonò a casa per invitarmi in barca, rispose mia madre. ‘La ammiriamo tanto, signor Dalla, ma mio figlio non è il tipo'”.

Grignani ha poi aggiunto: “Quando Lucio me l’ha raccontato ci abbiamo riso un quarto d’ora”.

Il rapporto tra Gianluca Grignani e Franco Califano

Nell’intervista, Gianluca Grignani ha parlato anche di altri cantanti, da Vasco Rossi (“Gli dissi: ‘Sei un mito’. Si incaz*ò. ‘Guarda che non sono ancora morto'”) a Enzo Jannacci (“Non ho capito e l’ho ferito, non volevo, cercavo di difendermi, ero giovane”), passando per Fedez (“Dissi che lo vedevo bene come premier? Ora però ha altro a cui pensare“.

Di Franco Califano ha poi detto: “Franco mi aveva adottato. Diceva: ‘In Italia c’è un fijo de na mign…a peggio de me, è Gianluca Grignani’ L’ho preso come un complimento”.