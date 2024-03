Gianluca Grignani, malore improvviso durante un’esibizione: dimesso dopo una notte, la smentita del cantante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gianluca Grignani è stato ricoverato per un malore improvviso. La notizia si apprende a seguito delle dimissioni, dopo che il cantautore ha passato una notte in osservazione. Grignani si sarebbe sentito male durante un’esibizione in un locale della provincia di Piacenza, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. È stato trasportato velocemente in ospedale Guglielmo Da Saliceto, dove è stato tenuto sotto osservazione per precauzione. Dubbi sull’inizio del tour Residui di Rock’n’Roll in partenza il 22 marzo, ma il cantautore smentisce il malore.

Malore improvviso

Gianluca Grignani (che lo scorso anno ha perso il padre Paolo) ha fatto spaventare i suoi fan: durante un’esibizione in un locale ha dato segnali di stare poco bene. Il primo a darne notizia è stato un quotidiano locale, che ha confermato il malore improvviso e il ricovero presso l’ospedale più vicino. Il cantautore ha però smentito di essere stato in ospedale per problemi di salute.

Quello che era emerso, prima della smentita, è che il cantautore è stato trattenuto tutta la notte in osservazione ed è stato rilasciato solo nella mattinata di oggi.

Gianluca Grignani smentisce

Il cantautore ha smentito in diversi modi la notizia rilanciata da molti giornali. In prima battuta ha condiviso le date del suo tour Residui di Rock’n’Roll, che avrà inizio il 22 marzo a Novara; in seguito su Facebook ha citato le parole del celebre brano The Joker. Il testo recita: “Non sono una persona equilibrata ed ho l’anima sdoppiata che ogni tanto viene su e giro con un jokerper amico non so più quel che dico ma non m’importa più.

Infine su Instagram, in una storia, ha detto di essere passato in ospedale per “una cosa non sua” e di cui non vuole parlare. Ha quindi voluto ribadire “ci vediamo ai concerti” e giura che non ha avuto nessun calo di pressione. “Ci siamo capiti?”, ha detto prima di salutare.

Le date del tour

C’è stata preoccupazione per Grignani, ma lui stesso ha smentito e reso note le date del suo tour in partenza. La prima data è Novara, il 22 marzo e poi Taneto e Senigallia a chiudere il mese. Ad aprile la lista si allunga con Milano, Torino, Bari, Ciampino, Pordenone, Pozzuoli, Padova e Firenze.