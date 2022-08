Gianluca Ginoble canta ai funerali della 22enne Flavia Di Bonaventura: lacrime e dolore

La comunità di Roseto degli Abruzzi (Teramo), nelle scorse ore, si è stretta attorno agli amici e ai famigliari di Flavia Di Bonaventura, la giovane di 22 anni che ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

I funerali

Ai funerali hanno partecipato poco meno di mille persone. Presente, oltre al sindaco del comune abruzzese, Mario Nugnes, anche Gianluca Ginoble, il cantante del trio “Il Volo”. L’artista è stato protagonista di una performance struggente, intonando tra le lacrime l’Ave Maria.

Le esequie sono state celebrate dinanzi al Municipio di Roseto degli Abruzzi, in modo tale da permettere all’intera comunità di partecipare all’ultimo saluto a Flavia.

Fonte foto: Redazione Vera Tv

La dinamica dell’incidente

La 22enne ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì scorsi, investita da un uomo che è poi risultato positivo all’alcoltest. La vettura l’ha travolta mentre percorreva in bici una via di Scerne di Pineto.

La famiglia, dopo la morte, registrata martedì all’Ospedale Mazzini, ha dato l’ok alla donazione degli organi, gesto che ha salvato quattro vite.

Le parole del padre

“Aveva un carattere solare – ha dichiarato Antonio, il padre della vittima –, aveva doti fuori dal comune e non lo dico perché sono il papà, per me era un dono di Dio, come sua sorella Giulia e sua madre Raffaella. Adesso è certamente un angelo di Dio. Una ragazza generosa con tutti, soprattutto molto dotata di sensibilità umana e artistica. Sapeva esprimere il suo carattere bellissimo, libero, aperto e sapeva ricevere in cambio altrettanta positività. In qualche modo mi ha confermato che mia figlia, anche per gli altri, era davvero come l’ho sempre vista io: un angelo”.

Nel corso dei funerali è intervenuto anche il sindaco Nugnes che ha dichiarato che c’è l’urgenza di lavorare maggiormente per garantire più sicurezza sulle strade. Quindi il canto tanto emozionate quanto struggente di Gianluca Ginoble che ha voluto omaggiare la ragazza che frequentava l’Accademia di Belle Arti di Roma.

L’Ave Maria intonata dal musicista è risuonata poderosamente mescolandosi al suono delle campane. In cielo sono volati dei palloncini bianchi.