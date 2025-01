Gianfranco Manfredi morto a 76 anni dopo mille vite: è stato cantautore, attore, fumettista e scrittore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è spento all’età di 76 anni Gianfranco Manfredi, dopo una lunga malattia. Cantautore, attore, scrittore e fumettista, è stato una figura poliedrica della cultura italiana. Creatore di “Magico Vento” e autore per Dylan Dog e Tex, lascia un’eredità artistica ricca. La casa editrice Bonelli lo ricorda.

Gianfranco Manfredi è morto

Si è spento questa notte, alle 5:00, Gianfranco Manfredi. Nato a Senigallia nel 1948, viveva da tempo a Milano. È stato un autore poliedrico e figura di spicco della cultura italiana. Aveva 76 anni ed era malato da due anni.

La notizia è stata data dalla figlia maggiore, Diana, che lo ha ricordato come un “genio” e una “mente curiosa, mai stanca di scoprire”.

I funerali si terranno in forma privata e al momento non sono state fornite ulteriori informazioni dalla famiglia.

La carriera e i successi

Gianfranco Manfredi è stato un artista multimediale per eccellenza: cantautore, compositore, scrittore, sceneggiatore e fumettista. Laureato in Filosofia a Milano, esordì come cantautore negli anni ’70 con il disco “La crisi”, collaborando con artisti come Gino Paoli, Mia Martini, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.

Nel corso della sua carriera, ha scritto oltre 300 canzoni, numerose sceneggiature cinematografiche e televisive, più di una dozzina di romanzi e diversi saggi, tra cui l’ultimo, “Il mito di Tarzan”, pubblicato nel 2023. Nel mondo del fumetto, il suo debutto risale al 1991 con “Gordon Link“, ma fu la collaborazione con la Sergio Bonelli Editore a consacrarlo definitivamente.

Tra i suoi lavori più noti, la creazione di “Magico Vento” nel 1997, una serie western arricchita da elementi magici e horror, che ha conquistato il pubblico per oltre un decennio. Ha inoltre scritto avventure per “Dylan Dog”, “Tex” e “Nick Raider” e creato altri personaggi di successo.

Il messaggio della casa editrice Bonelli

La Sergio Bonelli Editore ha ricordato Gianfranco Manfredi come uno degli autori più brillanti e poliedrici della loro storia. Con Magico Vento “ha saputo unire il fascino del western con l’immaginazione dell’horror”, conquistando il cuore dei lettori.

Il ricordo della figlia maggiore, Diana, è stato particolarmente toccante: “Gli artisti come lui non ci lasciano mai. Gianfranco vivrà sempre attraverso tutto ciò che ha creato. Ricordiamolo leggendo le sue pagine o ascoltando la sua musica: lo farebbe felice”.

A corredo del messaggio, una suggestiva immagine di Magico Vento che cavalca, accompagnato dal saluto Lakota Sioux: “Mitakuye Oyasin“, ovvero ‘Siamo tutti connessi’.