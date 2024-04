Gianfranco Bonzi scomparso nel nulla dopo la truffa social della finta Dua Lipa: le aveva inviato 5 mila euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È scomparso da quasi un mese Gianfranco Bonzi, per tutti Franco, dopo essere rimasto vittima di una truffa amorosa e della conseguente delusione sentimentale, orchestrate da una persona che si spacciava per la cantante "Dua Lipa". Il 60enne di Chioggia, onesto lavoratore, soffriva di solitudine dalla morte dei propri genitori: una condizione che cercava di mitigare cercando compagnia online. Proprio in questo modo, infatti, aveva conosciuto la sedicente "Dua Lipa" ed era convinto di aver trovato l’amore. Ecco perché, dopo aver ottenuto da lui del denaro ed era improvvisamente sparita, il contraccolpo psicologico si è fatto sentire e, forse, ha provocato la sua scomparsa.

Gianfranco Bonzi scomparso dopo truffa online: la donna si faceva chiamare "Dua Lipa"

Di Gianfranco Bonzi non si hanno notizie dallo scorso 23 marzo. La persona in questione lo aveva contattato alcuni mesi fa, in estate, e lo aveva conquistato inviandogli varie fotografie. Il suo profilo, ovviamente un falso, si rifaceva a quello della cantante britannica Dua Lipa.

Una volta stabilita una sorta di relazione con Bonzi, e ottenuta la sua fiducia, aveva chiesto e ottenuto da lui una somma di denaro.

Raggiunto quindi il probabile vero obiettivo, ha fatto perdere completamente le sue tracce. Gettando così il povero Franco nella disperazione.

Gianfranco Bonzi scomparso dal 23 marzo: il caso a "Chi l’ha visto?"

Successivamente, anche Franco è scomparso. Si è allontanato con un trolley dal palazzo di Brera, a Milano, dove viveva da anni, impiegato come portiere.

Il fratello Michele, che risiede a Chioggia e ha un legame forte con lui, il fratello maggiore di tre, ha lanciato un appello tramite il programma televisivo "Chi l’ha visto?".

La polizia postale sulle tracce della finta Dua Lipa

Contattata dagli inviati di "Chi l’ha visto", la presunta "Dua Lipa" ha dichiarato di non aver visto Franco, affermando che si potrebbe trovare a Cagliari, ma chiedendo alla giornalista 50 euro per verificarne la presenza.

La presunta "Dua Lipa", per ricevere questi soldi, ha fornito anche un codice fiscale, il cui formato suggerisce sia del ’66 e che il suo vero nome potrebbe essere Michela o Michele.

La nazionalità potrebbe essere straniera o potrebbe fingere di non conoscere l’italiano. La polizia postale è già arrivata alla conclusione che dovrebbe trovarsi in Sicilia: rintracciare questa persona potrebbe essere questione di poco tempo.

Gianfranco Bonzi era convinto di parlare con Dua Lipa: la rivelazione dell’amico

A rivelare alcuni dettagli sulla strana relazione fra Gianfranco e la sedicente Dua Lipa è stato un suo amico, intervenuto nel corso della trasmissione "Mattino Cinque".

In base a questa testimonianza, Bonzi sarebbe stato sicuro di avere una relazione con la cantante, e si sentiva fidanzato con lei. Motivo per il quale, dopo la sua richieste, le aveva fatto un bonifico da 5000 euro.

Una volta che lei era scomparsa, la grande delusione Franco l’ha manifestata anche in un post su Facebook, in un gruppo dedicato all’astrologia.

"Buonasera, questo è il mio ultimo post e anche una delle ultime azioni della mia vita" ha scritto Bonzi. "La causa è una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere. Game over".