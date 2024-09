Giampietro Fabris muore in Valsesia, era a ndato a cercare funghi: precipitato in un dirupo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giampietro Fabris, 65 anni, è morto dopo essere precipitato in un dirupo mentre cercava funghi in Valsesia. L’uomo era uscito di casa venerdì mattina, ma non ha mai fatto ritorno. Le ricerche sono proseguite per ore fino alla scoperta del corpo.

Precipitato mentre cercava funghi

Giampietro Fabris era partito all’alba di venerdì per cercare funghi in una zona che conosceva bene, nei pressi di Boccioleto, in Val Sermenza.

Quando non è rientrato a casa, la famiglia ha lanciato l’allarme e le squadre di soccorso si sono attivate. Grazie al segnale del suo cellulare, i soccorritori hanno potuto localizzare l’area in cui si trovava e, purtroppo, hanno scoperto il corpo di Fabris in fondo a un dirupo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Giampietro Fabris trovato morto in Valsesia: è caduto in un dirupo

Si pensa che l’uomo sia scivolato mentre percorreva un sentiero impervio, precipitando per diversi metri.

Le operazioni di ricerca

Le ricerche sono iniziate venerdì sera, non appena il figlio di Fabris ha allertato il 112. Le operazioni si sono concentrate nella zona di Fervento, dove i soccorritori hanno ritrovato l’auto dell’uomo regolarmente parcheggiata.

Squadre di finanzieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e unità cinofile hanno battuto la zona a piedi, mentre due elicotteri perlustravano dall’alto. È stato proprio uno degli elicotteri a individuare il corpo, grazie alla localizzazione del segnale del cellulare di Fabris.

Nonostante i soccorritori abbiano agito rapidamente, l’uomo era già morto, probabilmente a causa delle ferite riportate nella caduta. Un caso non troppo distante da quello accaduto l’8 settembre con un escursionista 39enne.

Chi era Giampietro Fabris

Giampietro Fabris era molto conosciuto a Caltignaga, dove viveva con la moglie e i figli.

Ex guardia giurata della All System, aveva prestato servizio per anni nelle filiali bancarie del Novarese prima di andare in pensione cinque anni fa.

Amante della natura e appassionato cercatore di funghi, conosceva bene la Valsesia, che frequentava da anni. Fabris era anche un ex calciatore, avendo militato nelle squadre di Caltignaga e Cameri durante la giovinezza.