Giambruno rompe il silenzio su Giorgia Meloni a San Valentino: i rapporti oggi e la scelta di non parlarne più

Andrea Giambruno, dopo la bufera causata dai fuorionda di Striscia la Notizia, ha parlato per la prima volta in modo approfondito dell’ex compagna Giorgia Meloni. Lo ha fatto nel giorno di San Valentino durante la presentazione del libro “Sei un genio dell’amore e non lo sai – Amare e farsi amare in sei semplici passi”, scritto dalla giornalista Candida Morvillo.

L’evento si è svolto al Teatro Manzoni di Roma ed è stato moderato da Gaia Tortora.

Giambruno: “Meloni fantastica, ma non ne parlerò mai più”

“Cosa rappresenta oggi Giorgia per te?”, ha chiesto la Morvillo a Giambruno, che, nel rispondere, ha sottolineato che non parlerà più delle sue questioni private con la premier.

“È l’unica domanda a cui rispondo, perché non è terapia di gruppo – ha spiegato il giornalista -. Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più. Spero che mia figlia prenda da lei”.

L’ex conduttore di “Diario del giorno” ha aggiunto che anche lui naturalmente punta “a essere un buon esempio” per la piccola.

Giambruno e il periodo difficile dopo i fuorionda di Striscia la Notizia

Giambruno ha poi spiegato di essere reduce da un periodo complicato, riferendosi ai mesi successivi ai fuorionda di Striscia la Notizia: “Tutti abbiamo avuto problematiche, ma ho trovato il modo di superarle. Quando si è più piccoli si criticano i genitori, poi si accettano per come sono”.

E ancora: “Mi auguro che mia figlia mi possa giudicare per quello che sono. Ho cercato sempre di sollevarmi con grandissima onestà. Non sono un genio dell’amore, ma sono una persona perbene. Ci tengo a sottolinearlo. Ci sono persone che mi sono avverse, ma anche tante che mi hanno voluto bene”.

Giambruno: “Impartire ai figli valori e poi lasciarli andare”

“Nel momento in cui riesci a impartire ai figli determinati valori, dopo i figli vanno lasciati andare – ha proseguito -. Se sei stato un ottimo esempio per i tuoi figli, poi è giusto che loro prendano la propria strada”.

“Da piccolo è difficile accettare i consigli dai genitori, poi più avanti ti accorgi che avevano ragione. Nel macrotema dell’amore c’è quello per i figli che è un amore incondizionato. È un amore univoco”, ha concluso il giornalista.