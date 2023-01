Giallo sulla donna trovata morta a Robecco sul Naviglio: si era allontanata da Busto Arsizio due giorni fa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

La donna scomparsa due giorni fa da Busto Arsizio, Elda Marchesi Randi, 84 anni, è morta in circostanze misteriose in una frazione di Robecco sul Naviglio. Non è ancora chiara la causa del decesso, e si indaga sul giallo della sua sparizione improvvisa.

Il ritrovamento del corpo di Elda Marchesi Randi, sparita da Busto Arsizio

I Vigili del Fuoco, mobilitati dalla Polizia locale dopo il ritrovamento di un’auto abbandonata, hanno trovato il corpo senza vita della 84enne nella frazione di Casterno, all’interno di un’area verde vicina contigua al Parco del Ticino.

Elda Marchesi Randi era scomparsa da Busto Arsizio nella giornata di mercoledì 25 gennaio, a bordo della sua Honda Jazz grigia.

Da allora se ne erano perse le tracce, e la famiglia aveva contattato anche l’associazione Penelope Lombardia che si occupa di persone scomparse.

Secondo quanto dichiarato dai suoi affetti la donna si sarebbe allontanata da casa, in direzione Trecate o Novara, in stato confusionale

Fonte foto: ANSA Il luogo in cui è stata ritrovata senza vita la donna sparita da Busto Arsizio.

La sua macchina ritrovata a Robecco sul Naviglio in pessime condizioni

La Polizia locale di Robecco sul Naviglio aveva trovato la macchina di proprietà della donna nei pressi del cascinello Mako.

“La sua auto è stata ritrovata in provincia di Milano, al confine con il Piemonte. La prefettura di Milano, in collaborazione con i Carabinieri di Abbiategrasso, ha attivato il piano provinciale di ricerca“, aveva fatto sapere l’associazione Penelope.

Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri per le ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del corpo.

Giallo sulla scomparsa e la morte dell’84enne: le piste degli investigatori

Sono in corso gli accertamenti per capire cosa sia accaduto e le cause del decesso della signora di Busto Arsizio. Due le piste, quella del malore e quella dell’omicidio, magari come conseguenza a una rapina.

Da accertare anche se la donna dovesse incontrare qualcuno. L’auto, secondo quanto riportano i giornali locali, sarebbe stata ritrovata in pessime condizioni. Non è chiaro tuttavia se possa esserci stato un incidente automobilistico.