Giallo a Sassari dove è emerso un cadavere nei pressi dell'orto botanico di via Piandanna

A Sassari è stato trovato il cadavere di un uomo intorno alle 6 del mattino di sabato 26 agosto.

Il ritrovamento del corpo senza vita

La salma, come riferiscono le testate locali sarde, è stata rinvenuta in un campo, di fronte all’orto botanico di via Piandanna.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia di Stato.

Fonte foto: ANSA

Indagini in corso

Il corpo, su autorizzazione del magistrato di turno, è già stato rimosso. Sono in corso le indagini.

Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma non si esclude nessuna ipotesi.

Sconosciuta al momento l’identità della vittima

Non si conoscono al momento nemmeno le generalità della vittima.