Gf Vip, Micol Incorvaia canta "Faccetta Nera" dentro la casa: sui social è bufera, rischia la squalifica

Un nuovo caso scuote il Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia, influencer e sorella di Clizia Incorvaia, rischia la squalifica per aver cantato all’interno della casa “Faccetta nera”, motivetto diventato nel tempo uno dei simboli della propaganda fascista.

Cosa è successo

L’episodio si è verificato pochi minuti prima della messa in onda della diretta di giovedì sera del Grande Fratello Vip su Canale 5, battuto all’Auditel da “Malinconico – Avvocato d’insuccesso” su RaiUno.

Durante il momento dedicato alla preparazione dei concorrenti per la diretta serale, Micol Incorvaia ha intonato pere pochi secondi “Faccetta nera”. L’accaduto non è passato inosservato e sui social network è partita la richiesta di squalifica.

Fonte foto: IPA Le sorelle Incorvaia, Micol e Clizia.

L’appello social per la squalifica di Micol Incorvaia

Su ‘Twitter’, una utente ha scritto sul “caso” Micol Incorvaia: “Chiediamo la squalifica per Micol Incorvaia che canta Faccetta Nera, un Inno al Fascismo, la più brutta Pagina della storia Italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di Telespettatori. Ricordiamo che in Italia l´apologia di Fascismo é REATO”.

Altri utenti si sono accodati, rilanciando l’appello per la squalifica della concorrente del Grande Fratello Vip.

Il precedente di Micol Incorvaia

Non è la prima volta che si parla di rischio squalifica per Micol Incorvaia, entrata nella casa del Grande Fratello Vip solo da pochi giorni, più precisamente dal 3 novembre.

Prima del “caso Faccetta nera”, Micol Incorvaia aveva raccontato a un’altra concorrente, Giaele De Donà, di come quest’ultima venga vista dal pubblico fuori della casa, possibilità proibita dal regolamento.