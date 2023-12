Gessica Notaro tornerà a vedere dall'occhio sinistro: l'operazione le ridarà la vista persa dopo l'aggressione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un’operazione permetterà a Gessica Notaro di tornare a vedere dall’occhio sinistro. La giovane ha perso la vista 7 anni fa quando venne sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares, oggi in carcere per scontare 15 anni di reclusione.

Intervento all’occhio per Gessica Notaro

Dal 2017 l’occhio sinistro della giovane è protetto da una benda. Sarà un trapianto di cornea a restituire la vista a Gessica Notaro.

La data dell’intervento non è ancora stata fissata, ma la ragazza non trattiene commozione ed entusiasmo: “Mi sento una miracolata”, ha confidato al settimanale Di Più.

Fonte foto: ANSA

L’intervento del 2019

Gessica Notaro ha già subito un intervento chirurgico nel 2019. Ora si attende l’intervento risolutivo che ridarà la luce al suo occhio.

“Ne ho parlato molte volte in questi anni con il mio medico oculista Luca Cappuccini che mi segue da quando sono stata aggredita”, ha raccontato Gessica Notaro al settimanale.

“Mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l’operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto”.

“I tempi – ha detto la giovane – non sono ancora maturi. Ciò che importa è che questo momento sia arrivato. Mi sento una miracolata”.

Questo, per la 33enne Gessica Notaro, è un periodo di rinascita: a settembre si è sposata con Filippo Bologni, carabiniere e campione italiano di salto ostacoli. E presto tornerà a vedere.

L’impegno di Gessica Notaro contro la violenza

Oggi Gessica Notaro è un’attivista contro la violenza di genere.

“Il mio volto bruciava – ha spiegato la ragazza – ed ebbi solo la forza di telefonare a mia madre. Mentre ero in attesa di mamma e dei soccorsi, mi inginocchiai davanti alla statuetta della Madonna che avevo di fronte casa e chiesi aiuto a Dio“.

“Gli promisi che se non fossi diventata cieca avrei fatto di tutto per dare una mano alle donne vittime di violenza, attraverso un’opera di testimonianza e di volontariato”.

Negli anni Gessica Notaro ha partecipato a diversi concorsi e show televisivi, fra i quali Miss Italia, Amici di Maria De Filippi, Ballando con le stelle, Festival di Sanremo e Domenica in in qualità di ospite.