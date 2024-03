A Gerusalemme processione dei cristiani per il Venerdì Santo che precede la Pasqua: il video della Via Crucis

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Via Crucis dei fedeli cristiani lungo la Via Dolorosa (Sentiero del Dolore) nella Città Vecchia di Gerusalemme. Nonostante la situazione difficile in Medioriente, hanno voluto portare una croce nella processione del Venerdì Santo ripercorrendo le orme di Gesù.

Il Messia, infatti, avrebbe percorso proprio quelle strade trascinando la croce, prima di essere crocifisso.

In Vaticano, invece, Papa Francesco ha ricordato che non si deve mai smettere di piangere per le tragedie che attraversano il mondo e per la “follia della guerra” che lo investe sempre più.

Il Pontefice, nel testo scritto da lui per la Via Crucis, ha steso una preghiera: “Mi commuovo davanti a te, crocifisso per me, davanti al tuo amore mite e ferito? Piango le mie falsità e la mia incostanza? Di fronte alle tragedie del mondo il mio cuore è di ghiaccio o si scioglie?”.

E ancora: “Come reagisco alla follia della guerra, a volti di bimbi che non sanno più sorridere, a madri che li vedono denutriti e affamati e non hanno più lacrime da versare?”.

“Tu, Gesù, – conclude Francesco nella sua preghiera per il Venerdì Santo – hai pianto su Gerusalemme, hai pianto sulla durezza del nostro cuore. Scuotimi dentro, dammi la grazia di piangere pregando e di pregare piangendo”.