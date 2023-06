Gerry Scotti provoca Fedez su Muschio Selvaggio, il rapper risponde: "Perché continui ad insultarci?"

Hanno tutta l’aria di essere nuove tensioni per Fedez, le parole pronunciate da Gerry Scotti in un video pubblicato su TikTok in cui prende di mira Muschio Selvaggio. Il rapper, recentemente, ha interrotto il suo rapporto di lavoro con Luis Sal dopo mesi in cui il pubblico si domandava dove fosse finito lo storico partner-in-crime nonché co-autore del podcast. Dopo la provocazione di Gerry Scotti, Fedez ha replicato.

Muschio Selvaggio, Fedez risponde a Gerry Scotti

Nella puntata di Muschio Selvaggio andata in onda lunedì 26 giugno, Fedez ha risposto a Gerry Scotti direttamente dai microfoni del podcast.

Le sue parole: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui ad insultare, io non so perché”.

Fonte foto: ANSA Fedez risponde a Gerry Scotti dopo la provocazione su TikTok

Ancora: “È venuto qui, abbiamo fatto una puntata bellissima. Io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, da lì ha fatto un’intervista dandomi dell’ignorante. Tra l’altro, quel giorno le ricerche su google per Strehler si sono impennate. Ho dato un contributo”.

La provocazione di Gerry Scotti contro Fedez su TikTok

Recentemente il popolare conduttore è sbarcato su TikTok. In una delle sue reel, Gerry Scotti compare di fronte a delle piante su sfondo nero.

Mentre le innaffia, dice: “Brutto da dirsi, ma questo è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando“.

Infine: “Non ditelo alla mamma, e soprattutto non ditelo all’avvocato“. Il riferimento al famoso video in cui Luis Sal ha attaccato Fedez è palese, e nel suo video Gerry Scotti si riferisce proprio alla lite tra i due ex soci.

La gaffe di Fedez su Strehler

Durante l’intervista a Gerry Scotti andata in onda su Muschio Selvaggio nel 2022, il conduttore nominò Giorgio Strehler – storico regista teatrale e direttore artistico – e Fedez rispose: “Chi ca**o è Strehler?”.

In un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’, Gerry Scotti commentò: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e tanti altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. C’è tanta ignoranza“.

Dopo la parola “ignoranza” e il video provocatorio su Fedez e Luis Sal lanciato su TikTok, quindi, il rapper si domanda il perché di tanto accanimento da parte del conduttore.