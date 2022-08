Germania, prova di guida autonoma finisce in tragedia: un morto e nove feriti, le ipotesi sull'incidente

Un veicolo di prova con moderni sistemi di assistenza alla guida è stato coinvolto in un grave incidente che ha provocato un morto e nove feriti gravi sulla B28 nel Baden-Württemberg, nella Germania sud-occidentale. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 15 agosto, nel distretto di Reutlingen.

Incidente mortale in Germania, cos’è successo

Se il veicolo sia stato guidato o meno dall’autista 43enne è oggetto delle indagini e al momento non è noto, ha spiegato un portavoce della polizia tedesca, secondo quanto riferito da Der Spiegel.

La dinamica dell’incidente al momento non è chiara. Secondo la polizia, lunedì 15 agosto il 43enne stava guidando una Bmw iX – l’ammiraglia elettrica della Casa – con cinque persone a bordo, incluso un bambino, quando ha invaso la corsia opposta per motivi ancora da chiarire, sfiorando una Citroen.

Quest’ultima avrebbe colpito frontalmente un furgone Mercedes-Benz, provocando la morte di un passeggero di quel veicolo, un uomo di 33 anni e un incidente a catena che ha causato nove feriti.

La versione dell’azienda automobilistica

Bmw è intervenuta per smentire la versione fornite dalla polizia tedesca, spiegando che il veicolo coinvolto nell’incidente “è dotato di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, che sono già installati nei veicoli di produzione e supportano il conducente se lo si desidera. Con i veicoli di livello 2, il conducente rimane sempre responsabile”.

Secondo la nota azienda tedesca, dunque, non si tratterebbe, come ha affermato la polizia, di un’auto impegnata in un test di guida autonoma.

Fonte foto: IPA Incidente mortale in Germania, la dinamica è ancora da chiarire

I soccorsi

Sul posto è intervenuto è intervenuto il servizio di elisoccorso con quattro elicotteri e dieci ambulanze.

Si sono inoltre mobilitati circa 80 vigili del fuoco, con 15 mezzi di soccorso. L’autostrada federale 28 è stata completamente bloccata per diverse ore a causa dell’incidente.

Nei primi di giugno la Germania è rimasta sconvolta da un altro gravissimo incidente nel quale un treno regionale della rete ferroviaria Deutsche Bahn è deragliato nei pressi della città di Garmisch-Partenkirchen, causando morti e feriti.

Sul fronte degli incendi, invece, un vasto rogo ha interessato, dalle prime ore di giovedì 4 agosto 2022, la famosa foresta Grunewald di Berlino.