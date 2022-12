Germania, due italiani uccisi ad Albstadt: fermato un 52enne che ha confessato il duplice omicidio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una nuova tragedia colpisce due giovanissimi italiani all’estero. Dopo la morte di Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due giovani messinesi trovati morti il 21 dicembre 2022 a Thornaby in Inghilterra, un’altra coppia di italiani è stata trovata priva di vita in Germania, ad Albstadt. Si tratta del 23enne Christian Zoda e della 20enne Sandra Quarta. Fermato un 52enne italiano che avrebbe già confessato il duplice omicidio.

Italiani morti in Germania, dalla scomparsa alla sparatoria

Le vittime italiane in Germania, come detto, sarebbero due fidanzati- ancora non è stato confermato il legame sentimentale- che abitavano nella zona di Albstadt. Christian Zoda è rimasto ucciso in una sparatoria davanti al ristorante gestito dai genitori, la ragazza, Sandra, è stata invece ritrovata sepolta nel giardino di un uomo.

Secondo quanto riferito dal sito tedesco Schwarzwaelder bote la scia di sangue sarebbe iniziata domenica 18 dicembre 2022, quando la giovane è scomparsa nel nulla. Solo nelle ore successive è arrivata la denuncia e la polizia tedesca si è messa alla ricerca della 20enne, ma con esito negativo. Mercoledì 21 dicembre, nel corso di in una sparatoria, il 23enne Christian Zoda è rimasto ucciso e le forze dell’ordine avrebbero fermato subito l’uomo accusato di aver premuto il grilletto.

Fermato un 52enne italiano, la confessione

L’uomo fermato dalla polizia tedesca sarebbe un 52enne di origini italiane che, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano, era legato alla 20enne in quanto ex coinquilino della giovane. Nel corso dell’interrogatorio, con pochi dubbi sulle accuse dell’omicidio di Zoda in quanto fermato con ancora in mano l’arma del delitto, l’uomo avrebbe dato agli agenti un indizio sul luogo in cui si trovava la ragazza scomparsa da qualche giorno.

Dall’interrogatorio sarebbe emerso un quadro chiaro sulla vicenda e gli agenti hanno dato il via alle ricerche della 20enne nella zona indicata dall’uomo. Arrivati sul posto, il giardino della casa del 52enne, dopo aver scavato è stato ritrovato il corpo di Sandra.

Dai primi rilievi sembrerebbe che anche la ragazza sia stata uccisa a colpi di arma da fuoco, probabilmente un colpo di fucile che non le ha lasciato scampo.

Cosa si sa sul duplice omicidio

Spetterà ora agli inquirenti tedeschi cercare di ricostruire quanto accaduto. Non si sa ancora se Zoda e Quarta fossero legati sentimentalmente, ma tra le ipotesi delle forze dell’ordine c’è quella del movente della gelosia che avrebbe spinto il 52enne prima a uccidere la ragazza e poi, per vendetta, a sparare contro il 23enne di origini messinesi.