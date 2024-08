Gerardina Trovato torna sul palco dopo la malattia e i problemi economici, il messaggio ai fan della cantante

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati anni difficili per Gerardina Trovato. Dopo il successo raggiunto negli Anni ’90 era scomparsa lentamente dalla scena musicale italiana, tra la malattia e problemi economici. Da anni assente dalle scene, la cantautrice si è rivista sul palco della festa patronale di Marianopoli, in Sicilia. E sui social, su TikTok, dove ha lanciato un accorato appello ai fan.

Gerardina Trovato torna sul palco dopo la malattia

Dopo anni di silenzio Gerardina Trovato è riapparsa in pubblico, con i capelli ingrigiti e la voce roca, esibendosi alla festa patronale di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta.

Sul palco la cantautrice catanese, 57 anni, ha cantato Ma non ho più la mia città, la sua canzone più famosa, con cui è arrivata seconda tra le nuove proposte al Festival di Sanremo 1993, dietro Laura Pausini.

Fonte foto: ANSA Gerardina Trovato a Sanremo 2000

Il video della sua esibizione sul palco di Marianopoli è rimbalzato rapidamente sui social network.

Il messaggio ai fan di Gerardina Trovato

Dove è poi riapparsa a sua volta la cantante, con un profilo su TikTok.

In un video pubblicato sulla piattaforma cinese, condiviso da migliaia di utenti e diventato virale, Gerardina Trovato lancia un appello ai sui fan.

“Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”, ha detto la cantante.

La carriera di Gerardina Trovato

Quella di Gerardina Trovato è una carriera contraddistinta fin qui da alti e bassi.

Dopo il debutto a Sanremo nel 1993 è arrivato il successo: il suo primo album, pubblicato con l’etichetta di Caterina Caselli, ha conquistato due dischi di platino.

Ha pubblicato altri due album, ha partecipato ad altre due edizioni di Sanremo e ha collezionato collaborazioni con grandi artisti come Andrea Bocelli e Renato Zero.

Con il passare degli anni però è sparita lentamente dalla scena musicale italiana. È riapparsa brevemente nei primi anni Duemila, partecipando al talent show televisivo Music Farm.

La malattia e i problemi economici

Poi più nulla fino al 2016, quando in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua malattia: una grave nevrosi ossessivo depressiva.

La cantante ha spiegato di aver lasciato la scena a causa della malattia e delle varie difficoltà a lavorare nell’ambiente musicale.

Negli anni successivi, in diverse interviste, Trovato ha raccontato di essere stata abbandonata dal suo management e di vivere in ristrettezze economiche.

Nel 2020 aveva detto che l’unica ad esserle rimasta vicina era Caterina Caselli, che l’avrebbe aiutata a pagare l’affitto di casa. La cantante ha detto anche di aver rotto i rapporti con la madre, scomparsa nel 2020.