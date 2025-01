Georgina e Cristiano Ronaldo si sono lasciati? Voci di rottura, l'indizio social che alimenta il dubbio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbero essersi lasciati. C’è un indizio social che alimenta le voci di rottura: l’influencer e modella spagnola ha iniziato a nascondere con dei cuoricini i volti dei figli sui social, come fatto dagli ormai ex Ferragnez Chiara Ferragni e Fedez al momento della loro separazione.

L’indizio social sulla rottura tra Cristiano Ronaldo e Georgina

Ad alimentare le voci sulla separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che si susseguono già da mesi, è stata la decisione dell’influencer e modella spagnola di nascondere sui social network con dei cuoricini i volti dei figli avuti durante la relazione col campione di calcio. I due stanno insieme dal 2016.

La scelta di Georgina Rodriguez è stata interpretata come un indizio sulla rottura perché ha riportato alla mente quanto fatto da Chiara Ferragni e Fedez, anche loro reduci da separazione.

Fonte foto: ANSA

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo.

Nel caso di coppie separate, un genitore non può pubblicare sul web le foto del figlio senza il consenso dell’altro. Secondo alcuni Georgina, che non ha motivato la sua scelta, potrebbe aver preso questa decisione proprio per questo motivo, in maniera similare a quanto fatto dagli ormai ex Ferragnez.

Le voci sull’accordo di separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono mai uniti in matrimonio, ma i due, stando alle indiscrezioni, avrebbero firmato un accordo di separazione.

Stando ai dettagli forniti da alcune fonti portoghesi, come l’emittente TV Guia, in base all’accordo di separazione sarebbe previsto un mantenimento da 100mila euro al mese a vita per lei. Nelle mani dell’influencer e modella spagnola finirebbe anche la villa di Madrid di 4mila metri quadrati, comprata nel 2010 per 5 milioni di euro.

L’accordo di separazione sarebbe stato sottoscritto nel 2017 dopo la nascita di Alana Martina, la prima figlia biologica della coppia vip. Georgina Rodriguez, in ogni caso, si è sempre sentita anche la madre di Cristiano Ronaldo Junior e dei gemelli Eva e Mateo, che Cr7 ha avuto con l’aiuto di una madre surrogata.

Nel 2022 Georgina Rodriguez ha avuto un parto gemellare, a cui è sopravvissuta solo Bella Esmeralda.

Le voci sulla rottura tra Cr7 e Georgina

Non è la prima volta che si parla di una rottura tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

In concomitanza con l’uscita della serie “Soy Georgina 2” sono emerse voci su una presunta insofferenza del campione di calcio nei confronti della “superbia” della compagna, che, come riferito da Mundo Deportivo, “avrebbe causato una grossa crisi nel rapporto con Ronaldo. Sembra che il calciatore sia deluso da questo cambio di atteggiamento della sua compagna: crede che sia diventata troppo egocentrica da quando è diventata famosa”.