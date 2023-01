Genzano (Roma), bimba di 4 anni trovata a camminare da sola per strada: i genitori l'avevano lasciata a casa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una bimba di appena 4 anni è stata trovata a girovagare tutta sola, con ancora addosso il pigiama, nella zona del mercato di Genzano, in provincia di Roma, e subito è scattato l’allarme. La piccola, di origine straniera, è stata accudita e tranquillizzata dalle forze dell’ordine giunte sul posto dopo la segnalazione dei residenti, e poco dopo sono stati rintracciati anche i genitori. La coppia rischia molto in quanto la bimba era stata lasciata da sola in casa e nessuno, quindi, la controllava e si è accorto del suo allontanamento.

Bimba di 4 anni da sola in strada

L’episodio è avvenuto martedì 24 gennaio 2023 nella zona vicina al mercato coperto del paese in provincia di Roma, una zona centralissima che di solito è anche molto trafficata. La piccola, poco dopo le 8, è stata vista girovagare da sola per strada, non curante del rischio delle macchine che potevano investirla o di qualche malintenzionato che poteva portarla via con sé.

Con addosso ancora il pigiama, la bimba sarebbe scesa di casa, dove si trovava sola, alla ricerca di mamma e papà. I due, è emerso in un secondo momento, avevano accompagnato il figlio più grande a scuola e avevano lasciato momentaneamente la piccola a casa.

Non trovando nessuno al risveglio, la bimba ha quindi deciso di scendere in strada per cercare la mamma, ma ha trovato diversi passanti sconvolti che hanno subito chiamato la polizia locale. Gli agenti della municipale l’hanno quindi presa in braccio e hanno cominciato ad accudirla con grande affetto, rintracciando in pochi minuti la mamma che nel frattempo stava rientrando a casa.

Abbandono di minore, cosa si rischia

La piccola, in attesa di capire cosa sia successo, è stata riaffidata alla famiglia che però rischia molto. La legge, infatti, in questi casi è molto severa perché per l’abbandono di minori, anche se per brevi periodi, si rischia una denuncia penale molto pesante.

A occuparsi di casi del genere è il tribunale dei minori di Roma, di concerto con il tribunale pertinente di zona che nell’occasione è quello di Velletri. Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali comunali per dare l’eventuale aiuto per la tutela del minore ed evitare il ripetersi di spiacevoli fatti come questo.

L’episodio già successo a Genzano

Si tratta, tra l’altro, dell’ennesimo caso in cui Genzano balza agli onori della cronaca per lo stesso motivo. Solo due anni fa, nel giugno 2021, un bambino di tre anni figlio di due italiani che vivevano in zona, era uscito dal cancello semi-chiuso della villetta di famiglia percorrendo oltre mezzo chilometro, arrivando vicino al campo sportivo comunale.

Il piccolo, allontanatosi sfruttando la disattenzione dei genitori, era stato notato da un anziano signore e da una giovane donna che passeggiava col cane. Nel luglio 2022, invece, una bambina di appena due anni di origine magrebina è stata vista camminare senza vestiti nella zona di corso Gramsci.