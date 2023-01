Genova, ubriaco finisce con l'auto sui binari della ferrovia e resta incastrato: l'allarme di un passante

Un uomo ubriaco ha imbocca con la propria automobile la ferrovia della tratta Savona-Torino ed ha percorso circa 50 metri sui binari prima di restare incastrato con il mezzo sulla strada ferrata.

Tragedia scampata grazie all’allarme lanciato da un passante

Fortunatamente l’episodio non è finito in tragedia in quanto sulla ferrovia, nel momento della folle corsa sui binari dell’automobilista in stato di ebbrezza, non è transitato alcun treno.

Cruciale anche l’allarme lanciato da un passante, che, dopo aver assistito alla scena, ha provveduto tempestivamente ad avvertire i carabinieri. Immediatamente si sono attivate le procedure per bloccare il traffico ferroviario e scongiurare un dramma.

Fonte foto: ANSA

Fermata la circolazione ferroviaria

La vicenda si è svolta nel comune di Cengio (Savona) in località Genepro. Il Compartimento della Polfer di Genova è intervenuta puntualmente decidendo di fermare subito la circolazione dei convogli nelle due direzioni di marcia.

Sul posto, assieme all’equipaggio dei Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che si sono da subito adoperati per rimuovere la vettura.

Il conducente del veicolo, un uomo di 56 anni residente in zona, è risultato positivo all’etilometro, con un tasso alcolico rilevato superiore al triplo del massimo consentito.

Denunciato il conducente del mezzo

Il 56enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, sin da subito, si è visto ritirare la patente. Dovrà ora attendere le valutazioni della Prefettura.

L’auto su cui viaggiava è risultata danneggiata per il tragitto percorso sui binari. Non è stata sequestrata in quanto intestata a una persona terza (laddove fosse stata intestata all’uomo al volante sarebbe stata subito confiscata).

Le strutture ferroviarie non hanno subito danni. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata rapidamente, grazie al lavoro celere e coordinato di tutti i soccorritori.