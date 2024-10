Genova tradisce il sindaco Bucci nelle elezioni in Liguria, i risultati sorridono a Orlando e Pd: i dati

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Genova volta le spalle al suo sindaco Marco Bucci nelle elezioni Regionali in Liguria del 2024. Il primo cittadino del capoluogo ligure, infatti, non raccoglie quanto sperato nella città che amministra dal 2017, con i cittadini che gli hanno preferito nettamente Andrea Orlando, il suo rivale nella corsa.

Bucci tradito dai genovesi

Le urne aperte per le elezioni in Liguria non hanno di certo premiato Marco Bucci a Genova. Il sindaco del capoluogo ligure, in carica dal 2017, sperava di poter raccogliere tanti consensi in città, ma le previsioni sono state tradite.

Un po’ come lo è anche Bucci, tradito dalla sua gente che ha mandato un chiaro messaggio sull’amministrazione del sindaco.

Fonte foto: ANSA Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato alle Regionali in Liguria

Bucci, infatti, nella corsa contro Orlando in città ne esce sconfitto, e non di poco.

I risultati a Genova

Non c’è storia a Genova per Marco Bucci, con Andrea Orlando che può sorridere conquistando col centrosinistra il capoluogo.

Netto, infatti, il risultato che premia lo sfidante del sindaco.

Di seguito i dati.

Candidato Partito % Marco Bucci Centrodestra 44,29 Andrea Orlando Centrosinistra 52,27 Nicola Morra Uniti per la Costituzione 1,06 Nicola Rollando Per l’alternativa – Potere al Popolo! – Pci – Rifondazione Partito comunista Sinistra Europea 0,66 Francesco Toscano Democrazia sovrana popolare 0,76 Marco Giuseppe Ferrando Partito comunista dei lavoratori 0,41 Maria Antonietta Cella Partito popolare del Nord Autonomia e Libertà 0,22 Davide Felice Forza del Popolo 0,20 Alessandro Rosson Indipendenza! Alemanno per Rosson 0,14 Sezioni 639/653

Il primo partito nel capoluogo Ligure

E come detto, oltre a Orlando a sorridere a Genova è anche il Pd. Sì, perché il Partito Democratico è il primo in città con oltre 60mila preferenze e un 30% che fa ben sperare.

La coalizione di centrodestra, come Bucci, si lecca invece le ferite almeno a Genova. Il primo dei partiti di destra è Fratelli d’Italia, seguito poi dal gruppo Bucci Presidente Vince Liguria.