Genova scelta da Lonely Planet come unica città italiana tra le 30 da visitare nel 2025 di Best in Travel

C’è una sola città italiana tra le migliori destinazioni da visitare nel 2025: Genova. Almeno secondo Lonely Planet, la nota guida turistica che ha svelato la “Best in Travel 2025“, celebre pubblicazione annuale che indica le migliori mete turistiche da visitare il prossimo anno.

Genova nella Best in Travel di Lonely Planet

Lonely Planet ha reso nota la Best in Travel 2025, la celebre guida annuale che indica le migliori mete turistiche da visitare il prossimo anno, scelte attraverso il contributo di staff, autori, blogger ed editori vari.

Tra le 30 destinazioni inserite nella “bibbia dei viaggiatori” c’è Genova, città antica e ricca di fascino ma spesso trascurata dai grandi flussi turistici internazionali.

Il capoluogo ligure ha conquistato il quinto posto della top ten delle città “Best in Travel 2025” dietro la francese Tolosa, prima, Puducherry in India, Bansko (Bulgaria) e Chiang Mai (Thailandia).

Genova tra le migliori città da visitare nel 2025

Nota per la sua tradizione marinara, Genova è stata scelta da Lonely Planet per il suo “fascino storico“, la “cucina deliziosa” e il “futuro elettrico in arrivo con i nuovi mezzi di trasporto sostenibili”.

Dal porto alla vista sul mare fino al centro storico con i caratteristici vicoli, i caruggi, Genova è ricca di bellezze storiche e naturali e offerte culturali.

A cui si unisce la tradizione gastronomica, con piatti tipici e famosi come il pesto alla genovese e la focaccia.

Assessora Bianchi: “Trend in costante crescita”

“Essere inseriti tra le destinazioni Best in Travel di Lonely Planet è un riconoscimento di assoluto prestigio per la nostra città”, commenta in una nota l’assessora al Turismo del Comune, Alessandra Bianchi.

L’inserimento nella prestigiosa guida “premia sia il grande lavoro finalizzato ad un prodotto turistico di qualità, sia le strategie che stiamo portando avanti per la promozione, a livello nazionale ed internazionale, della nostra destinazione”.

“Genova- prosegue Bianchi – sta consolidando il suo posizionamento tra le mete internazionali più ambite. Lo confermano il trend costante di crescita degli ultimi anni e il dato delle presenze turistiche più alte di sempre con oltre 1,3 milioni di pernottamenti registrati nel primo semestre del 2024″.

La città di Genova, spiega l’assessora, offre “un’esperienza unica che permette di immergersi nelle bellezze, nella storia e nell’identità del nostro territorio a partire dal centro storico con i suoi caruggi e botteghe storiche, i Palazzi dei Rolli ed il sito Unesco insieme ai musei, parchi e ville storiche presenti da Ponente a Levante, passando per le vallate e le alture dei Forti scendendo poi fino ai borghi marinari di Boccadasse e Nervi”.