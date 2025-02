Genova, ruba l'olio al supermercato e mentre tenta la fuga minaccia di morte il vigilante: arrestato un 27enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per rapina il bilancio di un intervento della Polizia a Genova. Un giovane di 27 anni è stato fermato dopo aver minacciato un vigilante per fuggire con della merce rubata.

Il furto e l’intervento della Polizia

Come riporta il sito dei carabinieri, gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato un 27enne del posto, noto per precedenti reati contro il patrimonio, per il reato di rapina impropria. L’uomo è stato notato da un addetto alla vigilanza di un supermercato all’interno del centro commerciale l’Aquilone, mentre prelevava dagli scaffali diverse bottiglie di olio per un valore commerciale di circa 150 euro, per poi occultarle dentro uno zaino e oltrepassare la barriera delle casse senza pagare.

La minaccia e l’arresto

Immediatamente fermato ed invitato a riconsegnare la merce sottratta, il 27enne ha minacciato di morte il vigilante spintonandolo con forza per guadagnarsi la fuga. I poliziotti intervenuti tempestivamente lo hanno intercettato e bloccato al di fuori del centro commerciale di Genova, trovandolo ancora in possesso della refurtiva, subito riconsegnata al direttore del supermercato.

Un volto noto alle forze dell’ordine

L’uomo, soggetto conosciuto dagli operatori poiché responsabile di numerosi furti commessi in attività commerciali della zona, è stato tratto in arresto. Questa mattina sarà giudicato con rito direttissimo. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

