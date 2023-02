Genova, incendio devastante: crolla il tetto di una palazzina, 80 persone evacuate e fumo su tutta la città

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle ore 22 di mercoledì 14 febbraio a Genova, in via Piacenza, nel quartiere di San Gottardo, che affaccia sulle sponde del torrente Bisagno.

L’intervento dei vigili del fuoco

A prendere fuoco è stato l’ultimo piano di un palazzo di cinque piani. Il fumo nero e l’odore acre si sono velocemente riversati sulla città, con le fiamme visibili a chilometri di distanza.

Non appena si è avuta notizia dell’incidente, si sono attivati i vigili del fuoco che hanno lavoro tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio in corso in Via Piacenza da più di un’ora… non benissimo. Il fumo è arrivato fin alla Foce! AGGIORNAMENTI: https://t.co/Oa3PyOIl4v #Genova pic.twitter.com/VNe31In1H0 — Il Mugugno Genovese (@oMugugnoZeneize) February 14, 2023

L’evacuazione e la chiusura del traffico

Sono tra le 80 e 90 le persone evacuate, mentre la polizia locale ha chiuso il traffico in due importanti arterie della Valbisagno. Non dovrebbero esserci feriti o intossicati.

Il 118 intervenuto sul posto ha trasportato solo due persone in codice verde all’ospedale Galliera perché dovevano assumere dei farmaci. Quattro mezzi del trasporto pubblico locale sono stati messi a disposizione da Amt e Comune per dare riparo alle persone in strada, evacuate dalle proprie dimore.

La testimonianza: “Tetto crollato, è già tanto che siamo vivi”

Probabilmente le fiamme hanno cominciato a diffondersi a causa di un cortocircuito, come raccontato da Vincenzo Omodio, 55 anni, che vive dal 1999 con la moglie e il figlio all’ultimo piano del palazzo. L’uomo, raggiunto da La Presse, ha anche aggiunto che erano in corso dei lavori sul tetto.

“Abbiamo perso tutto – ha raccontato Omodio -. C’erano dei lavori sul tetto, non sappiamo cosa possa essere successo, solo che ad un certo punto casa e scale erano invase dal fumo. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, il tetto è crollato. È già tanto essere usciti vivi dal palazzo”.