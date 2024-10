Genitori rapiscono neonato prematuro in Francia e fuggono in Belgio: ricercati, allarme sulla salute del bimbo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rapimento in ospedale. Un neonato prematuro è stato sottratto dai propri genitori alle cure dell’ospedale di Parigi in cui era ricoverato dopo soli 17 giorni dalla nascita e sarebbe già stato portato dalla Francia in Belgio.

Neonato rapito dai genitori

Un neonato prematuro di soli 17 giorni è stato rapito dai suoi stessi genitori. È stato sottratto al reparto neonatale dell’ospedale Robert Ballanger di Aulnay-sous-Bois, alla periferia nord-est di Parigi, non lontano dall’aeroporto Charles De Gaulle.

Secondo quanto riportato dal sito internet del quotidiano La Repubblica, il piccolo avrebbe bisogno di continue cure mediche proprio perché nato molto prima del termine della gravidanza della madre.

Fonte foto: 123RF Polizia belga, coinvolta nella ricerca del neonato rapito

Il piccolo si chiama Santiago e l’ospedale ne ha dato una descrizione perché possa essere identificato: “Santiago, neonato di sesso maschile, di 17 giorni, capelli biondi, t-shirt marrone e pigiama bianco è stato rapito nella maternità dell’ospedale Robert Ballanger fra le 23 e le 23:30 di ieri sera.”

La fuga in Belgio

La magistratura francese ha immediatamente aperto un’inchiesta per rapimento e ha tentato di rintracciare la coppia in fuga con il figlio neonato subito dopo che è successo il fatto.

Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, il padre avrebbe 23 anni mentre la madre 25. La polizia ha invitato chi dovesse riconoscerli a contattare la più vicina stazione della Gendarmerie e soprattutto di evitare di agire di propria iniziativa.

Le autorità francesi hanno anche avviato una collaborazione con quelle del Belgio, dato che stando ai primi riscontri la coppia di giovani potrebbe non solo essersi diretta verso il confine, ma averlo anche già superato.

Le condizioni del bambino

I medici dell’ospedale Robert Ballanger di Aulnay-sous-Bois hanno tenuto fin da subito a sottolineare che le condizioni di salute del bambino rapito sono precarie e che il piccolo ha bisogno di immediate cure mediche.

Era infatti ricoverato in ospedale fin dal momento della nascita perché prematuro e avrebbe bisogno di cure mediche costanti anche soltanto per sopravvivere.

I genitori lo avrebbero rapito dall’ospedale nascondendolo in una borsa nera. In caso fosse ritrovato, la procura ha ordinato l’immediato ricovero in una struttura sanitaria.