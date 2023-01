Genitori morti in mare dopo essersi tuffati per soccorrere il figlio 13enne: salvato da dei pescatori

Tragedia per una famiglia brasiliana sulla spiaggia di Camaçari a Paraíba, in Brasile. Un pastore e sua moglie si sono gettati in mare quando si sono accorti che il loro figlio 13enne stava per annegare. Il ragazzo è stato tratto in salvo, i genitori però non ce l’hanno fatta.

Un salvataggio disperato

Tutto è avvenuto nella mattinata del 10 gennaio, lungo una spiaggia di Camaçari a João Pessoa, nello stato di Paraíba, in Brasile. Era qui che una famiglia, una coppia con un figlio di 13 anni, originari di Campina Grande, a 140 chilometri dal luogo dell’incidente, aveva deciso di passare qualche giorno di relax.

Intorno alle 10 del mattino però la coppia, Felisberto Sampaio, di 43 anni, e sua moglie Inalda Sampaio, 42 anni, dalla spiaggia si è resa conto che figlio 13enne Ian si dimenava nell’acqua, cercando di attirare l’attenzione perché stava per annegare.

Fonte foto: 123RF Una vettura della Polícia Civil brasiliana

Senza pensarci due volte la coppia si è gettata in mare per salvare il loro figlio adolescente. Purtroppo, però, non sono riusciti a raggiungerlo.

Il salvataggio del figlio

Nel giro di poco tempo sono stati chiamati i soccorsi, e sul posto sono giunti sia i vigili del fuoco che la Polícia Civil.

Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo è stato tratto in salvo dai pescatori della zona, aiutati da un altro familiare. I genitori invece sono rimasta in acqua, e quando le barche li hanno raggiunti era già troppo tardi.

Una volta riusciti a trascinare la coppia fuori dall’acqua, i soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo e la donna con un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare e i medici li hanno dichiarati morti lì sulla spiaggia. Il giovane Ian invece, ha ricevuto tutte le cure necessarie e non è in pericolo di vita.

Il cordoglio della comunità

Secondo la testata brasiliana UOL, Felisberto Sampaio è stato pastore per 12 anni presso la Chiesa evangelica “Assembleia de Deus” a Quixaba, Paraíba.

La tragica morte della coppia ha gettato nel lutto i fedeli, tra i quali Leonardo Meneses, parroco di una chiesa che Felisberto e Inalda frequentavano spesso.

Il parroco ha poi affidato ai social il suo pensiero per i fedeli tanto benvoluti: “So che le circostanze sono dolorose e difficili da comprendere per noi; solo l’eternità spiegherà tutti i misteri della vita”.