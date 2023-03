Genitori chiamano il figlio Sergio Mattarella dopo il terremoto in Turchia: il motivo del gesto che sorprende

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una coppia di genitori ha deciso di chiamare il figlio come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ringraziare l’Italia degli aiuti forniti in seguito al terremoto in Turchia. Il piccolo è nato in un ospedale allestito vicino Antiochia, una delle aree più colpite dal sisma. Il suo nome, per l’esattezza, è SergioMattarella (tutto unito). La sua prima foto lo ritrae avvolto da una sciarpa del Palermo, la squadra di calcio del medico siciliano Salvatore Piazza che ha partecipato alle missioni di soccorso in Turchia.

La prima foto del piccolo Sergio Mattarella lo ritrae avvolto da una sciarpa con i colori del Palermo tra le braccia di Salvatore Piazza, un medico volontario che ha partecipato alla missione di soccorso delle popolazioni turche organizzata dalla Regione Piemonte.

Piazza, infatti, lavora da anni a Torino, ma è sempre rimasto legato alla sua terra d’origine e in particolar mondo al Palermo, la squadra di calcio della sua città natale.

Per questo, ha deciso di donare la sua sciarpa rosanero al piccolo nato in Turchia nell’ospedale da campo in cui, dal 4 al 18 marzo, Salvatore Piazza ha lavorato come volontario.

Il messaggio del Palermo per il piccolo nato in Turchia

La squadra di calcio del Palermo ha condiviso lo scatto sui suoi profili social. “Salvatore è un amico e un cuore rosanero nel mondo”, scrivono su Instagram.

“Non una sciarpa qualunque”, precisano dal Palermo. Si tratta, infatti, della sciarpa che salvatore Piazza custodisce gelosamente da 40 anni.

Il gesto dei genitori per ringraziare l’Italia degli aiuti

Così, il destino del neonato Sergio Mattarella e quello della sciarpa del Palermo “si sono incontrati in un giorno di marzo tra le macerie ad Antiochia”, si legge sui social della squadra siciliana.

Sergio Mattarella, infatti, è nato il 16 marzo all’interno di un ospedale allestito ad Antiochia dopo il terremoto in Turchia.

I suoi genitori hanno voluto ringraziare l’Italia per l’aiuto fornito al Paese devastato dal sisma dando al loro bambino il nome del Presidente della Repubblica.

Un grazie speciale indirizzato all’intero Paese per essersi subito mobilitato per il soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto.