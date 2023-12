Roberto Vannacci sul caso Giulia Cecchettin: "Non mi piace chiamarlo femminicidio". La frase sul patriarcato

Il generale Roberto Vannacci, da poche ore capo di stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Giulia Cecchettin, su femminicidio e patriarcato.

Cosa ha detto Vannacci sul caso Giulia Cecchettin

In un’intervista concessa a ‘La Stampa’, Roberto Vannacci ha dichiarato a proposito del caso Giulia Cecchettin:

“Prima di tutto, non mi piace chiamarlo femminicidio. Perché chiamare l’omicidio di una donna in modo diverso?”.

Il militare ha poi aggiunto: “L’assassinio di un tabacchino lo chiameremo commercianticidio? La matrice di chi vuole punire chi fa commercio non la vede? C’è una matrice precisa in qualsiasi omicidio”.

Ancora Vannacci: “Si parla da anni di femminicidio eppure le donne continuano a venir uccise. Non dico di smettere, dico che farlo non serve”.

Cosa ne pensa Roberto Vannacci del patriarcato

Nel corso dell’intervista, Vannacci ha anche parlato di patriarcato: “Chiamiamoli pure femminicidi, non mi dà fastidio. Il paradosso è pensare che la responsabilità di quella che chiamiamo cultura patriarcale sia di uomini forti e prevaricatori: è il contrario. Sono gli uomini deboli a fare del male alle donne. Noi educhiamo uomini deboli, non uomini forti”.

In un altro passaggio, ha poi aggiunto:

“Quelli che ammazzano le donne sono uomini che non sanno stare da soli, che sono dipendenti da loro e che, quando temono di venire abbandonati, perdono la testa. Altro che maschi patriarcali: sono mollaccioni smidollati che abbiamo prodotto noi”.

Ancora Vannacci: “Il punto non è che i maschi vogliono possedere una donna: è che dipendono da lei. Se perdi una compagna, non ne cerchi un’altra ma ti ammazzi. Se perdi un lavoro, non ti industri per cercarne uno: aspetti il reddito di cittadinanza”.

Fonte foto: ANSA

Roberto Vannacci è il nuovo capo di stato maggiore del Comfoter.

L’insegnamento di Vannacci alle figlie

Roberto Vannacci ha spiegato di non temere che le figlie possano essere vittime di violenza di genere: “Sto profondendo tutte le mie energie per crescere due donne forti che siano in grado di difendersi da sole e che sappiano non farsi avvicinare da persone deboli”.

In un altro passaggio, ha detto: “Qualsiasi cosa facciano, le mie figlie devono emergere: meritocrazia e competitività mandano avanti una società”.