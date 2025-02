Gene Hackman trovato morto con la moglie e i mancati contatti con le figlie: "Non lo sentivamo da mesi"

Il ritrovamento del corpo senza vita di Gene Hackman e della moglie Betsy hanno acceso i riflettori sul rapporto con le figlie. Dopo la notizia della morte del padre e della matrigna, Elizabeth e Leslie Hackman, nate dal primo matrimonio dell’attore con Fay Maltese, hanno dichiarato di non sentire il padre da “alcuni mesi”, ma di ritenere che fosse “in buona salute”.

La morte di Gene Hackman

Le circostanze della morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa sono state definite “sospette” dalla polizia, che sta indagando sul caso senza escludere nessuna ipotesi.

L’attore 95enne e la moglie di 64 anni sono stati trovati in stato di decomposizione nella loro villa da oltre 3 milioni di dollari di Santa Fe, lui sul pavimento della cucina e lei al piano superiore circondata da pillole. Trovato morto in casa anche uno dei tre cani.

Fonte foto: IPA

Gene Hackman e Betsy Arakawa in una foto de’epoca

Elizabeth e Leslie Hackman hanno annunciato la morte del padre e della matrigna con un comunicato: “Era amato e ammirato da milioni di persone in tutto il mondo per la sua brillante carriera di attore, ma per noi è sempre stato solo papà e nonno – hanno scritto sull’attore -. Ci mancherà moltissimo e siamo devastate dalla perdita”.

Le affermazioni delle figlie

Le due donne, fotografate insieme il giorno dopo la notizia in un ristorante della California, hanno dichiarato dal Dailymail di essere state molto unite al padre, anche da un paio di mesi non avevano avuto contatti.

“Non c’erano indicazioni che ci fossero problemi – ha detto Elizabeth -, nonostante l’età, era in ottime condizioni fisiche”, sottolineando che l’attore non avesse subito negli ultimi tempi nessun tipo di intervento chirurgico e che praticasse “pilates e yoga” diverse volte a settimana.

Cosa non torna

Le dichiarazioni delle figlie di Gene Hackman contribuiscono ad alimentare i punti oscuri sulla morte dell’attore e della moglie. Per chiarire le cause del decesso sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia, che si stima possano arrivare tra diverse settimane.

Gli investigatori stanno indagando a tutto tondo sia le piste della morte accidentale e per cause naturali, tanto quanto quelle di omicidio o sucidio.

Le stesse Elizabeth e Leslie Hackman avevano avanzato l’ipotesi di una fuga di gas, prima esclusa dall’operatore del New Mexico e dai vigili del fuoco, ma adesso presa nuovamente in considerazione.

Sui cadaveri non è stato riscontrato alcun segno di trauma, né sono stati trovati segni di effrazione in casa, ma a provocare sospetti è stata la chiamata al numero d’emergenza del custode: all’operatore del 911, infatti, l’uomo ha detto di vedere “due corpi a terra”, nonostante siano stati trovati su due piani differenti, e di non potere entrare in casa perché la porta era chiusa, mentre sarebbe stata poi trovata aperta.