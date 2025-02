Gene Hackman e la moglie trovati morti dal custode, la registrazione della telefonata al 911: "Dannazione"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stata pubblicata dalla Polizia statunitense la registrazione della chiamata effettuata al 911 da parte di un addetto alla manutenzione che ha scoperto i corpi di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa. L’uomo, la cui identità non è stata resa nota, in preda all’agitazione non fa che ripetere “Dannazione!” mentre afferma di vedere il corpo di Arakawa “immobile” da una finestra.

La scoperta dei corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Mentre continuano le indagini sulla misteriosa morte dell’attore 95enne Gene Hackman e della moglie, la 63enne Betsy Arakawa, la Polizia della contea di Santa Fe ha pubblicato la registrazione della chiamata al 911 avvenuta in seguito alla scoperta dei corpi.

Secondo quanto riportato dalle autorità, il custode stava effettuando un controllo di routine nella proprietà della coppia quando ha notato che qualcosa non andava. Dopo aver bussato senza ricevere risposta, l’uomo ha guardato attraverso una finestra e ha visto il corpo di Betsy Arakawa immobile. In preda al panico, ha contattato immediatamente il numero di emergenza 911.

Fonte foto: ANSA Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa

Durante la chiamata, si sente il manutentore ripetere più volte “Dannazione! Dannazione! Dannazione!”, segno del suo evidente shock. Gli agenti, giunti sul posto poco dopo, hanno confermato la presenza dei due corpi all’interno dell’abitazione. Sul luogo è stato trovato anche uno dei tre cani della coppia, privo di vita.

Nessun segno di violenza

Ancora tutto da chiarire quanto avvenuto nella residenza della coppia: le autorità hanno dichiarato che non ci sono segni di effrazione o violenza all’interno della casa e che, al momento, non si sospetta un crimine.

Secondo il rapporto preliminare, la coppia non ha subito “alcun trauma esterno”, ma sarà necessaria un’autopsia e gli esami tossicologici per confermare le circostanze della morte.

La figlia dell’attore aveva ipotizzato che la coppia potesse essere stata uccisa dal monossido di carbonio, ma la causa della morte resta poco chiara.

L’indagine in corso

La teoria della figlia di Gene Hackman non ha però trovato riscontro, dato che il mandato della Polizia ha chiarito che una società di servizi pubblici locale ha testato le condutture del gas dentro e intorno alla casa e non ha trovato alcun segno di problemi.

Secondo i verbali, il corpo di Betsy Arakawa si trovava in bagno, e aveva vicino le pillole di una prescrizione, sparse su un tavolo. Il corpo di Hackman è stato trovato invece in una stanza separata. Entrambi i corpi mostravano segni di una caduta improvvisa e di parziale decomposizione, con gonfiore al viso e mummificazione nelle mani e nei piedi.

L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che è in corso un’indagine. La causa della morte sarà determinata dall’Office of the Medical Investigator dello Stato, ma al momento il caso rimane aperto, in attesa di autopsia completa e rapporti tossicologici.