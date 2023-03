Gemelli di 18 mesi annegano nella piscina negli Stati Uniti: erano con la bisnonna malata di Alzheimer

Grave tragedia quella avvenuta negli Stati Uniti, dove due gemelli di appena 18 mesi sono morti affogati nella piscina di casa. Assieme a loro c’era la bisnonna, ma non avrebbe sentito nulla. Inutili si soccorsi arrivati dopo l’allarme.

Muoiono in piscina a 18 mesi: tragedia in Oklahoma

Stando a quanto riportano fonti estere, la tragedia è avvenuta in una casa di Oklahoma City, capitale dello Stato dell’Oklahoma negli Stati Uniti. Qui vive la famiglia di Locklyn e Loreli Callazzo, due gemelli di appena 18 mesi che hanno tragicamente perso la vita.

I due bambini erano in compagnia della bisnonna, una donna che secondo quanto si apprende soffrirebbe di Alzheimer. Dalle prime ricostruzioni, sembra che abbia lasciato aperta la porta sul retro di casa, quella che dà sulla piscina.

Fonte foto: iSTOCK Per gli investigatori si è trattato di un incidente

I gemelli sarebbero così caduti in acqua e sono morti annegati poco dopo. A trovarli è stata la madre, che ha subito dato l’allarme e chiamato i soccorsi.

La madre ha tentato di salvare i gemelli di 18 mesi

Viene riportato che quando sono arrivati vigili del fuoco, ambulanze e polizia, la madre (Jenny Callazzo, di 37 anni), stava tentando disperatamente di rianimare i suoi due gemelli eseguendo su di loro una manovra di rianimazione cardiopolmonare.

Inutili però i tentativi della donna, che vive in quella stessa casa assieme al marito 42enne, altri quattro figli e la bisnonna. I due gemelli erano già morti da tempo. Secondo i soccorsi giunti sul posto, è anche difficile quantificare da quanto tempo si trovavano nella piscina.

Come puntualizzato da un’esperta a Fox 25, non è detto infatti che in una situazione di pericolo del genere i bambini siano in grado di gridare o chiedere aiuto: l’annegamento nel loro caso può essere molto silenzioso e altrettanto improvviso.

La reazione dei vicini di Locklyn e Loreli Callazzo

La notizia ha comprensibilmente sconvolto il vicinato di Oklahoma City dove vive la famiglia dei due gemelli annegati nella piscina di casa. Alcuni testimoni hanno assistito impotenti alla madre mentre saliva sull’ambulanza, ancora speranzosa di salvare i suoi bambini.

Un altro ha raccontato che Locklyn e Loreli Callazzo sono stati portati su due ambulanze separate e che i medici abbiano tentato nuovamente di rianimarli. Su GoFundMe è stata avviata una campagna per aiutare i familiari in questo momento di difficoltà.

La vicenda non è purtroppo un inedito: in Spagna, pochi giorni fa, un bimbo di 6 anni è morto dopo essere caduto in piscina. Il piccolo si era allontanato dal padre mentre stava dormendo, poi l’incidente: tre giorni di agonia in rianimazione, poi il più triste degli epiloghi.