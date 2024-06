Gelato Nutella richiamato dai supermercati per ingredienti scritti in lingua non italiana: il lotto ritirato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lista degli ingredienti scritta sulle confezioni non in lingua italiana. Per questo motivo il ministero della Salute ha annunciato il richiamo dai supermercati di un lotto del gelato Nutella prodotto da Ferrero, il Nutella Ice Cream Pot.

Gelato Nutella con lista ingredienti non in italiano

Il ministero della Salute ha disposto il 13 giugno 2024 il richiamo di un lotto di barattoli di gelato alla Nutella prodotto da Ferrero, distribuito prevalentemente in Campania.

Il richiamo è dovuto alla mancata presenza sulle confezioni della lista degli ingredienti in lingua italiana.

Fonte foto: Ministero della Salute

Qual è il lotto ritirato

Il lotto richiamato dai supermercati è stato prodotto per Ferrero dallo stabilimento Ice Cream Factory Comaker di Alzira (Valencia), in Spagna. Il lotto coinvolto è il seguente: L074E32B00.

Si tratta di barattoli di gelato Nutella da 230 grammi con data di scadenza 5 settembre 2025.

La lista degli ingredienti

Nell’avviso il ministero della Salute ha incluso la lista degli ingredienti in lingua italiana mancante nel lotto richiamato, riportata di seguito:

Ingredienti: LATTE scremato reidratato, zucchero, PANNA pastorizzata, olio di girasole, NOCCIOLE (6,5%), sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, olio di cocco, cacao magro (3,5%), destrosio, emulsionanti: lecitine (SOIA), esteri del propilenglicole degli acidi grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi ; stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenine), aromi.

Può contenere cereali contenenti GLUTINE; UOVA, MANDORLE, NOCI, NOCI Dl ACAGIÙ, NOCI DI PECAN, PISTACCHI, NOCI MACADAMIA.