Gatto di 10 settimane gettato dal finestrino, muore per le ferite e lo choc: si cerca il responsabile

Un passetto, poi un altro e ancora uno nel disperato tentativo di attraversare la strada. Passa un’auto, non si ferma a soccorrerlo. Poco dopo, in mezzo alla carreggiata, quel gatto di appena 10 settimane muore dopo essere stato gettato dal finestrino di un’auto.

Gatto di 10 settimane gettato dal finestrino

Teatro del triste episodio è Bradford, nel Regno Unito.

Alle 16:30 del 23 agosto una Seat Leon Cupra nera si è fermata per pochi istanti in Summerfield Road.

Il gatto è morto per le ferite riportate e lo choc dell'abbandono

Qualcuno, dall’interno, ha gettato fuori dal finestrino un micio nero sull’asfalto e si è dato alla macchia.

Il piccolo ha tentato qualche passo per raggiugere il centro della strada, per poi fermarsi per sempre.

Una vicenda certamente diversa da quanto accaduto a Riccione, dove un 59enne ha perso la vita nel disperato tentativo di salvare il suo amico a quattro zampe che era rimasto incastrato nella grondaia.

Il soccorso

Alcuni istanti dopo un residente ha trovato il corpicino senza vita del gatto e ha esaminato le videocamere di sorveglianza della sua abitazione.

Per segnalare il caso ha quindi contattato l’RSPCA, un ente benefico attivo nella protezione degli animali, e sul posto è arrivata l’ispettrice Rebecca Goulding.

Goulding ha portato il gattino da un veterinario e ha ottenuto un esame per ricostruire le dinamiche della morte dell’animale.

Le indagini

L’ispettrice Rebecca Goulding, come riporta ‘La Stampa’, ha riferito:

“Un esame veterinario iniziale ha rivelato che l’animale aveva una zampa anteriore rotta e un’ernia tra le zampe posteriori coerente con un colpo ricevuto tra le gambe. Traumi e ferite che aveva già ricevuto prima di venire scagliato in modo crudele dall’auto”.

Il gattino avrebbe dunque subito violenze prima di essere scaraventato fuori. Il video con i suoi ultimi istanti di vita è disponibile sui social.

L’RSPCA lo ha diffuso per fare in modo che qualcuno aiuti ad individuare il responsabile della morte del gatto.