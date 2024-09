Gasparri attacca Fedez per il concerto a Ozieri dopo la morte di Gioele Putzu: la stoccata del senatore FI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alle già molte critiche rivolte verso Fedez per non aver annullato il concerto a Ozieri, in Sardegna, dopo la tragica morte a breve distanza di Gioele Putzu, si aggiunge quella di Maurizio Gasparri. Il presidente dei senatori di Forza Italia mostra sui social il suo sostegno al padre del bambino, che se l’è presa con Fedez attraverso un’accorata lettera, puntando a sua volta il dito contro il rapper. In sua difesa arriva invece, un po’ a sorpresa, Selvaggia Lucarelli: la giornalista gli dà ragione pur senza risparmiargli una delle sue “stoccate”.

Gasparri critica Fedez per il concerto a Ozieri

Il papà di Gioele Putzu ha scritto nella sua lettera che il piccolo di 9 anni si trovava a Ozieri proprio per assistere al concerto di Fedez: non ci è mai riuscito, incontrando tragicamente la morte sotto il peso di una porta da calcio.

Al rapper viene imputata una mancanza di empatia nel procedere con l’esibizione. “Le sono vicino” ha scritto sui social Maurizio Gasparri. “Ma come si fa a cantare lì subito dopo come se niente fosse…e magari Fedez è stato anche pagato. Inutile commentare una vicenda che si commenta da sola” ha aggiunto il presidente dei senatori di Forza Italia.

Fonte foto: ANSA

Gioele Putzu è morto a breve distanza dal concerto di Fedez, schiacciato dal crollo di una porta da calcio

La lettera del padre di Gioele Putzu

Ivan Putzu si era rivolto direttamente a Fedez con una lettera affidata ai social. “Ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli” ha scritto il papà.

“Io in quel momento che cantavi ad Ozieri, io padre di Putzu Gioele, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi, e chiedendo di prendere la mia vita, e di lasciare vivere lui” ha aggiunto.

“Noi abitiamo ad Olbia siamo venuti a Ozieri perché mio figlio cantava le tue canzoni, e voleva vederti cantare dal vivo. Tutto questo non gli è stato possibile. Potevi non cantare per una sera e rispettare il mio dolore.”

La difesa di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua riguardo alla controversia che ha coinvolto Fedez. Nelle sue storie Instagram ha difeso il rapper, affermando:: “Su questa vicenda Fedez ha ovviamente ragione, con tutto il rispetto per i genitori del bambino”.

Tuttavia, Lucarelli ha aggiunto una nota pungente: “Il nostro eroe sta sperimentando esattamente quello che ho vissuto io sulla vicenda dello squalo (e a cui lui si è attaccato con voracità per danneggiarmi)”.

“È il potere della vittima” ha aggiunto. “Puoi avere ragione quanto vuoi ma di fronte alla vittima che racconta che tu sei un bastardo (e alla stampa che l’asseconda), la verità non conta più”.

Lucarelli fa riferimento al caso di Matteo Mariotti e le sue critiche e dubbi sulla raccolta fondi organizzata dagli amici del ragazzo.