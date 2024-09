Gardaland invaso dai pappataci, visitatori messi in fuga dagli insetti: pioggia di lamentele sui social

Fuga da Gardaland per decine di turisti dopo l’invasione di insetti nel parco di divertimenti. Diversi visitatori si sarebbero lamentati nel fine settimana dal 6 all’8 settembre per gli sciami di moscerini simili ai pappataci che sarebbero arrivati dalla zona del basso Lago di Garda e che avrebbero infestato per poche ore anche i comuni di Lazise, Castelnuovo e Peschiera. Nel territorio di quest’ultimo si trova proprio il luna park, dal quale hanno iniziato a circolare diversi video di persone che scappano per le punture dei piccoli insetti.

Le segnalazioni da Gardaland

Il numero maggiore di segnalazioni da parte dei visitatori farebbero riferimento al pomeriggio di venerdì 6 settembre, in cui in molti hanno segnalato sui social le punture pruriginose degli insetti: “Gardaland bellissimo come sempre ma nel pomeriggio un attacco di moscerini che pungevano tutti. Ci hanno obbligati a tornare prima” ha raccontato una turista.

“Sono stata morsa da insetti neri con le ali ma non erano zanzare. Alle 16 sono dovuta scappare per tutti i morsi che ho ricevuto. Bruciavano tantissimo!” è stata la testimonianza di un’altra. “Ieri eravamo a Gardaland e alle 15,30 siamo scappati. Non si riusciva a stare. Morsi ovunque e antistaminico ieri e oggi. Non Erano zanzare ma moscerini. A migliaia” ha commentato ancora una visitatrice.

L’invasione di insetti

Come riferisce il quotidiano l’Arena, il fenomeno avrebbe riguardato anche i comuni della zona, con diverse segnalazioni di cittadini punti mentre si trovavano in aree verdi o nei loro giardini di casa: “Non si trattava di semplici moscerini: pungevano, si infilavano ovunque, anche sotto la biancheria intima. Avevo portato dei repellenti ma nonostante mi sia spruzzata il liquido, non andavano via. Per eliminarli è stato necessario schiacciarli” è il racconto di una residente.

“Lavoro a Peschiera ed ero per strada quando mi sono sentita pizzicare ovunque. Ho tolto la maglietta e avevo degli insetti simili a formichine, piccolissime, che con le loro ali mi si erano appiccicate addosso, in ogni parte del corpo” ha detto un’altra donna interpellata dal quotidiano.

Cosa sono i pappataci

In attesa che gli esperti facciano luce sul tipo di insetto che avrebbe invaso la zona e su cosa abbia potuto scatenare gli sciami, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di una temporanea infestazione di pappataci, detti anche flebotomi, simili a zanzare di piccole dimensioni, molto diffusi nei Paesi del Mediterraneo, conosciuti per la trasmissione nei cani della Leishmaniosi.