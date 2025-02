Gaffe su via Mentana a Viadana intitolata al giornalista Enrico, errore rimosso dopo la denuncia

Via Mentana, ma non è il giornalista che risponde al nome di Enrico. È successo a Cizzolo di Viadana, in provincia di Mantova, dove sulla storica insegna “via Mentana” è comparso il cartello aggiornato con riferimenti al “giornalista e conduttore televisivo italiano”. Peccato, però, che la via ricordava la battaglia di Mentana combattuta dai garibaldini contro le truppe pontificie. Dopo la segnalazione del direttore del tg di La7 la scritta è stata coperta con un nastro bianco.

La gaffe nella toponomastica di Viadana

A Cizzolo, frazione di Viadana nel Mantovano, è comparso un cartello sopra l’antica insegna che indicava via Mentana. La nuova indicazione aggiungeva “giornalista e conduttore televisivo italiano”, ma si è trattato di una gaffe.

A segnalare l’errore è stato lo stesso direttore del telegiornale di La7, che sui social ha postato la foto del cartello incriminato aggiungendo in calce delle emoji ridenti.

Come riporta Agi non è chiaro se l’errore sia dovuto a una burla o a un errore in buona fede di un tecnico comunale. Tuttavia l’amministrazione locale ha già provveduto a coprire il tutto con del nastro bianco.

Perché si parla di gaffe? Via Mentana è riferita piuttosto alla battaglia che il 3 novembre 1867 vide coinvolte le truppe di Giuseppe Garibaldi in uno scontro a fuoco con quelle pontificie proprio a Mentana, alle porte della Capitale.

Il commento di Enrico Mentana

Nel corso della puntata di Un giorno da Pecora andata in onda su Rai Radio Uno Enrico Mentana ha commentato la vicenda con leggerezza: “Quando mi hanno girato l’immagine mi sono fatto una risata“.

Ospite della puntata anche il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, che ha scherzato: “Siamo talmente fan del direttore che abbiamo pensato di dedicargli una via”.

La spiegazione del sindaco

Incalzato sui retroscena della gaffe, il sindaco Cavatorta a Rai Radio Uno ha spiegato che l’errore si è verificato durante un “intervento importante su tanti cartelli stradali scoloriti” durante il quale sarebbe stata coinvolta “una società storica” con lo scopo di verificare se le informazioni fossero accurate.

Tuttavia l’amministrazione era chiamata a operare su 140 cartelli. Sui primi 120 le indicazioni erano corrette, ma “poi alcune sono scappate“.

Quella di via Mentana, infatti, non è stata l’unica svista. Lo stesso Cavatorta ha spiegato che lo stesso errore è stato commesso su via Bugno, inteso come “stagno lacustre” ma sulla quale è stato apposto il riferimento al ciclista Gianni Bugno, ancora in vita. Per legge, infatti, come sottolinea Agi non possono essere dedicate strade a persone ancora in vita. A Venezia, per esempio, è stato intitolato un parco a Giulia Cecchettin.